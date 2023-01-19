高雄「夜尻俠」多次尾隨女騎士 噁心舉動讓她晚上不敢出門

高雄26歲趙姓男子專挑凌晨外出，騎車尾隨女騎士，趁停等紅燈時，刻意並排接著裸露生殖器自慰給對方看，嚇得女方趕緊逃離；但趙男仍不罷休，還會緊追到對方逃到超商或派出所才作罷；警獲報循線逮人，更查出他是「尾隨加露鳥」的累犯。此案，近日起訴，檢方認趙男毫無反省及自我控制能力，向法院建請從重量刑。

起訴書指，去年7月11日凌晨4時10分許，趙男在仁武區某間超商，看到另名女子，一時興起，騎車尾隨對方，還趁對方停等紅燈時，刻意與對方並排，接著竟裸露生殖器開始自慰。

受害女子見狀，嚇得趕緊廻轉往反方向駛離，趙男也緊追在後，直到女方逃往路邊某間超商，並停車逃往店內避難，趙才作罷離開。

未料，2天後，趙男又在三民區遇到該名女騎士，又故技重施一路騎車尾隨，女方無奈這次騎往派出所報警，才逃過一劫。警方獲報，循線找到趙男；警詢、偵訊時，他都坦承犯行。

檢警查出，趙男已非第一次犯案，他於2018年就反覆因裸露生殖器遭起訴，被依妨害風化罪遭判刑3個月確定，雖易科罰金執行完畢；去年6月7日同樣趁女騎士停等紅燈時，拍對方右手要轉頭看他自慰，被簡易判決處刑。

檢方認為，趙男犯罪手段幾乎相同，顯見毫無反省及自我控制能力，易科罰金未能達成警惕效果，且他都在凌晨隨機挑選女子犯案，還讓受害者嚇得晚上不敢出門，嚴重影響告訴人日常生活及社會活動，將他依違反跟蹤騷擾防制法罪起訴。