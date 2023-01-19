快訊

家裡有礦嗎？他繪「填志願連連看」替學測生解惑 網讚：可惜晚10年看到

研究稱素食者BMI低、肌肉狀況差 營養師教你如何改善避免骨鬆

烏克蘭「黃色廚房」被反艦飛彈轟炸 凸顯俄精準武器不足窘境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄「夜尻俠」多次尾隨女騎士 噁心舉動讓她晚上不敢出門

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄26歲趙姓男子專挑凌晨外出，騎車尾隨女騎士，趁停等紅燈時，刻意並排接著裸露生殖器自慰給對方看，嚇得女方趕緊逃離；但趙男仍不罷休，還會緊追到對方逃到超商或派出所才作罷；警獲報循線逮人，更查出他是「尾隨加露鳥」的累犯。此案，近日起訴，檢方認趙男毫無反省及自我控制能力，向法院建請從重量刑。

起訴書指，去年7月11日凌晨4時10分許，趙男在仁武區某間超商，看到另名女子，一時興起，騎車尾隨對方，還趁對方停等紅燈時，刻意與對方並排，接著竟裸露生殖器開始自慰。

受害女子見狀，嚇得趕緊廻轉往反方向駛離，趙男也緊追在後，直到女方逃往路邊某間超商，並停車逃往店內避難，趙才作罷離開。

未料，2天後，趙男又在三民區遇到該名女騎士，又故技重施一路騎車尾隨，女方無奈這次騎往派出所報警，才逃過一劫。警方獲報，循線找到趙男；警詢、偵訊時，他都坦承犯行。

檢警查出，趙男已非第一次犯案，他於2018年就反覆因裸露生殖器遭起訴，被依妨害風化罪遭判刑3個月確定，雖易科罰金執行完畢；去年6月7日同樣趁女騎士停等紅燈時，拍對方右手要轉頭看他自慰，被簡易判決處刑。

檢方認為，趙男犯罪手段幾乎相同，顯見毫無反省及自我控制能力，易科罰金未能達成警惕效果，且他都在凌晨隨機挑選女子犯案，還讓受害者嚇得晚上不敢出門，嚴重影響告訴人日常生活及社會活動，將他依違反跟蹤騷擾防制法罪起訴。

檢方考量，因趙男5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，屬累犯，向法院建請重處1年有期徒刑，適度與社會隔絕，並避免其反覆再犯。

高雄26歲趙姓男子專挑凌晨外出，騎車尾隨女騎士，趁停等紅燈時，刻意並排接著裸露生殖器自慰給對方看。（示意照）。記者陳弘逸／攝影
高雄26歲趙姓男子專挑凌晨外出，騎車尾隨女騎士，趁停等紅燈時，刻意並排接著裸露生殖器自慰給對方看。（示意照）。記者陳弘逸／攝影

跟蹤騷擾

延伸閱讀

女騎士撞鐵拒馬癱瘓 過失責任大逆轉！中正二分局少賠1274萬

當街攔問女騎士「要做愛做的事」 噁男到案攔人原因曝光

當街騷擾女騎士 高雄噁男口出狂言：要和你做愛做的事

車禍以為沒事就離開卻挨告肇逃 法院因這句話還他清白

相關新聞

第一件「法官關說法官」涉枉法裁判案 高明哲獲判無罪

最高法院前法官蕭仰歸為被控肇逃的兒子蕭賢綸關說前台灣高等法院法官高明哲，二審逆轉判無罪，高被訴枉法裁判，成為檢察官以此罪...

高雄「夜尻俠」多次尾隨女騎士 噁心舉動讓她晚上不敢出門

高雄26歲趙姓男子專挑凌晨外出，騎車尾隨女騎士，趁停等紅燈時，刻意並排接著裸露生殖器自慰給對方看，嚇得女方趕緊逃離；但趙...

檢察官包庇走私黑槍賺獎金遭判刑 打官司討律師證書結果出爐

前檢察官廖椿堅任職屏東地檢署期間，包庇假線民走私逾20把手槍、步槍、衝鋒槍、散彈槍及上千顆子彈，並獲取5萬元查緝獎金，被...

彰化縣議員施嘉華涉賄選 7人被訴

彰化縣議員第三選區當選人施嘉華與施父透過贊助村長、鄉鎮代表候選人文宣，涉嫌行賄綁樁，彰化地檢署昨天依違反選罷法將施嘉華父...

涉賣油給北韓 前綠委之子是金主

民進黨前立委黃仁杼次子黃崇瑋、商人陳詩煥涉嫌與新加坡籍男子郭記成合作，至少賣五千公噸汽、柴油給北韓，被美國衛星監控發現，...

酒商酒店勾結 8年涉逃稅19億

台中市知名酒商國泰洋酒被控勾結金錢豹、海派等供應其酒品的十一家酒店，八年來以酒品買賣開發票替酒店逃漏營業稅十九億元。台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。