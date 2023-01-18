幫19億營業額逃漏稅 國泰洋酒發聲明認錯並致歉

台中知名酒商國泰洋酒涉嫌和旗下通路商酒店勾結，以俗稱「跳開發票」模式幫助酒店隱匿最高百分之25的營業稅，估計至少規避19億營業額逃漏稅，檢方依違反稅捐稽徵法等聲押國泰洋酒負責人劉榮棋、金錢豹2業者共4人獲准，國泰洋酒晚間發聲明坦承錯誤，也對社會大眾致歉。

國泰洋酒表示，針對媒體報導本公司涉嫌幫助多家酒店逃漏稅捐事件，本公司坦承錯誤，引以為戒，今後必定勇於面對、改正，且本案已進入司法程序，本公司必全面配合檢調偵查，完全尊重司法，也在此鄭重向社會大眾致歉。

台中地檢1月11日搜索國泰洋酒及旗下空殼公司，以及金悅富理容KTV等多家酒店，12日、16日依違反商業會計法、稅捐稽徵法嫌疑重大，將國泰洋酒負責人劉榮棋、金悅富等多家酒店張姓負責人向法院聲押獲准。