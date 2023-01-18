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幫19億營業額逃漏稅 國泰洋酒發聲明認錯並致歉

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中知名酒商國泰洋酒涉嫌和旗下通路商酒店勾結，以俗稱「跳開發票」模式幫助酒店隱匿最高百分之25的營業稅，估計至少規避19億營業額逃漏稅，檢方依違反稅捐稽徵法等聲押國泰洋酒負責人劉榮棋、金錢豹2業者共4人獲准，國泰洋酒晚間發聲明坦承錯誤，也對社會大眾致歉。

國泰洋酒表示，針對媒體報導本公司涉嫌幫助多家酒店逃漏稅捐事件，本公司坦承錯誤，引以為戒，今後必定勇於面對、改正，且本案已進入司法程序，本公司必全面配合檢調偵查，完全尊重司法，也在此鄭重向社會大眾致歉。

台中地檢1月11日搜索國泰洋酒及旗下空殼公司，以及金悅富理容KTV等多家酒店，12日、16日依違反商業會計法、稅捐稽徵法嫌疑重大，將國泰洋酒負責人劉榮棋、金悅富等多家酒店張姓負責人向法院聲押獲准。

檢方17日再動員調查局、警政署保四總隊、及台中市警局等100多名人力，兵分多路至金錢豹、海派等多間酒店業者搜索，今天再將金錢豹連姓、張姓業者向法院聲押獲准。

國泰洋酒發聲明認錯，向社會大眾致歉。記者曾健祐／攝影
國泰洋酒發聲明認錯，向社會大眾致歉。記者曾健祐／攝影
國泰洋酒聲明。記者曾健祐／翻攝
國泰洋酒聲明。記者曾健祐／翻攝

酒店 金錢豹 逃漏稅 台中市 發票

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