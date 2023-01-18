健保署明將說明個資外洩案 前主秘葉逢明再發聲「未做違法事」

有周刊報導，葉逢明等人於2009年至2022年間，以職務之便查詢健保資訊系統，並將民眾個資盜賣至大陸。本報資料照片 健保署疑似洩漏民眾個資事件，目前正由台北地檢署偵辦中，包括已退休前主任秘書葉逢明，以及承保組前科長謝玉蓮、李仁輝。近日更有周刊指出，葉逢明近年曾多次往返大陸，家族成員在海外擁超過10億元。葉逢明今再度發表聲明，強調擔任公務員期間，從未做出對國家、政府有危害的情事，希望檢調能盡速查明事實，還給健保署與自己一個清白。

有周刊報導，葉逢明等人於2009年至2022年間，以職務之便查詢健保資訊系統，並將民眾個資盜賣至大陸，而葉逢明近年更經常往返大陸10多次，該周刊掌握其家人在海外的大筆資金，疑藉販售個資獲取超過10億元鉅款。

關於健保署個資外洩事件，目前已依衛福部長薛瑞元指示成立專案小組。健保署長李伯璋說，明將由政風室主任蔡秀卿對外說明，蔡秀卿則說，目前正在整理相關資料，盼依薛瑞元指示在春節前說明調查情形。

葉逢明今再次提出聲明稿，內文如下：

本人葉逢明一直秉持為國家服務之初衷，擔任公務員期間，從未做出對國家、政府危害之情事；於任職健保署期間，亦從未做過任何違法之情形。 調查期間全力配合檢調偵辦，期待能儘速查明事實，還予健保署及本人清白。 聲明人葉逢明 112年1月18日