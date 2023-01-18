過年抓假茶 台高檢執行四波打擊境外茶混充台茶

為維護茶農及合法茶商生計，台高檢去年4、9、10月，三度召開「加強打擊境外茶混充臺茶聯繫會議」，協調行政院食品安全辦公室行政稽查，由農委會、食藥署、保七總隊組成「秘密客」查緝小組，成效斐然。考量年節將至，茶葉是國人送禮熱門選項，台高檢日前再度規劃春節查察假台茶行動，於台南、高雄、嘉義等地查獲4起境外茶混充假茶案件，再度替國人食安把關。

截至去年底，檢方已成功查扣欲以境外茶偽冒台茶出售茶葉近120公噸。這次台高檢再度與食藥署合作，由食藥署提供高風險名單，由台高檢提供經費，由檢方指揮調查局、刑事局、保七總隊等司法警察機關先行價購茶品，送農委會茶業改良場鑑定混充情形後發動查察。