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過年抓假茶 台高檢執行四波打擊境外茶混充台茶

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

為維護茶農及合法茶商生計，台高檢去年4、9、10月，三度召開「加強打擊境外茶混充臺茶聯繫會議」，協調行政院食品安全辦公室行政稽查，由農委會、食藥署、保七總隊組成「秘密客」查緝小組，成效斐然。考量年節將至，茶葉是國人送禮熱門選項，台高檢日前再度規劃春節查察假台茶行動，於台南、高雄、嘉義等地查獲4起境外茶混充假茶案件，再度替國人食安把關。

截至去年底，檢方已成功查扣欲以境外茶偽冒台茶出售茶葉近120公噸。這次台高檢再度與食藥署合作，由食藥署提供高風險名單，由台高檢提供經費，由檢方指揮調查局、刑事局、保七總隊等司法警察機關先行價購茶品，送農委會茶業改良場鑑定混充情形後發動查察。

其中，台南地檢署指揮警、調會同食藥署及台南市政府衛生局人員，查獲兩間業者涉嫌商品虛偽標示、詐欺等罪，分別查扣違法茶葉31.5及619.53公斤；高雄地檢署查獲不肖茶商，並查扣混裝茶葉成品168斤、原料342公斤；嘉義地檢署則分別查獲某藝品店及茶商買假台茶，各扣案53.1斤、39.75公斤的包裝茶業。

年節將至，茶葉是國人送禮熱門選項，台高檢再度規劃春節查察假台茶行動，查獲4起境外茶混充假茶案件。圖／聯合報系資料照片
年節將至，茶葉是國人送禮熱門選項，台高檢再度規劃春節查察假台茶行動，查獲4起境外茶混充假茶案件。圖／聯合報系資料照片

茶葉 食藥署 台南 詐欺

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