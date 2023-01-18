彰縣議員施嘉華父子涉賄選7人遭起訴 法院裁定繼續押

彰化縣第三選區縣議員施嘉華與施父涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品，以行賄綁樁，彰化地檢署今天依違反選罷法將施嘉華父子、施妻等7人起訴，由於施嘉華父子仍否認犯行，檢方也請法官從重量刑，在押的施嘉華父子今移審法院接押庭後，法官裁定收押禁見。

檢方調查，施嘉華去年為使伸港鄉代候選人周男和家人投票支持他，即表示願意贊助其製作文宣筆和打火機等文宣品，先後出錢幫周男製作印有「伸港鄉民代表候選人周某某懇請支持」等字樣文宣品，共價值6萬4500元。

直到檢調在去年11月21搜索施嘉華委託製作文宣品的禮品社，查扣施嘉華為眾多候選人訂購的銷貨單等，施嘉華即急忙到周男服務處提出文宣品製作單據等，要周男簽名，並寫上「已支付」，掩飾周男並沒有支付任何文宣費用，周男並在檢方傳訊時，做偽證自己委託施嘉華幫忙製作文宣，並有付貨款，但隔日再複訊時就坦承實情，以求緩起訴之處分，事後也自動繳回犯罪所得6萬多元。

施嘉華也贊助和美鎮代候選人邱男前後二次共4萬個文宣口罩價值7萬2千元，尋求支持，直到檢調搜索時，施父即傳簡訊給邱男說「邱代表，剛才口罩公司送帳單，麻煩請跟我二媳婦結算」，並暗示邱男接受調查時，需表示已與施約定選後再還錢，邱亦配合做偽證，但隔日亦跟檢察官坦承實情。

檢方調查，施嘉華也贊助伸港鄉林姓村長候選人製作共價值1萬500元的文宣筆，贊助伸港鄉村長候選人陳女價值1萬9900元的文宣筆及文宣紙，並由陳弟載回，但在檢調搜索後，施嘉華父子即急忙找林男及陳女索討回文宣費用。