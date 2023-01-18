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涉賣39噸過期魚…江小漁酸菜鍋負責人夫妻涉詐欺 2人交保候傳

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市衛生局日前查獲連鎖店「江小漁鴛鴦酸菜鍋」販售過期1年多的巴沙魚、芙蓉魚等39噸，台中地檢署指揮保七警方搜索、傳訊，初步認定香椒、威晶公司負責人楊姓男子、戴姓女子夫妻涉犯偽造文書、詐欺罪嫌，訊後各命50萬元、10萬元交保候傳。

中檢說，全案經台中市衛生局行政稽查，並由打擊民生犯罪聯繫平台1月13日通報，經指派檢察官馬鴻驊指揮保七警方、衛生局人員等，16日赴業者分別位於西區公益路店家、西屯區福科路的廠區改標處等2處搜索。

檢方表示，當天除扣得相關出貨明細、產品售價表、加盟合約書還有某牧場食品報廢處理書等證物，同時查獲疑似過期的魚貨及醬料，檢察官也傳訊香椒國際開發公司楊姓負責人、威晶國際企業戴姓負責人到案。

檢方指出，昨天17日再傳訊江小漁體系的大墩店、彰化縣員林店，及南投縣埔里店等3家加盟店人員，訊問相關案情、過期魚貨流向，同步訊問牧場人員追查業者是否將過期魚貨、醬料送往該處報廢作飼料，防止繼續將過期魚貨流入市面。

檢方統計，本次查獲過期魚貨4噸793公斤，以及送往牧場報廢作為飼料的過期魚貨約351箱、台南市養殖漁場約150箱。

檢方訊後認定被告楊男、戴女涉嫌行使變造私文書、意圖欺騙他人，就商品品質為虛偽標記、詐欺取財等罪嫌重大，分別諭知50萬元、10萬元交保候傳。

台中市衛生局日前查獲連鎖店「江小漁鴛鴦酸菜鍋」販售過期1年多的巴沙魚、芙蓉魚等39噸。圖／報系資料照
台中市衛生局日前查獲連鎖店「江小漁鴛鴦酸菜鍋」販售過期1年多的巴沙魚、芙蓉魚等39噸。圖／報系資料照

衛生局 詐欺 台中市

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