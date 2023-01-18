不滿坐牢時被戴綠帽…男持關刀殺妻還拿銅錢塞嘴 判無期

桃園一名徐姓男子不滿曾姓妻子趁他入監服刑期間給人包養，前年7月竟持長23公分的木質關刀模型毆妻，硬捅對方喉嚨，還拿祭拜用的銅錢塞嘴，導致對方脾臟破裂，內出血嚴重，最後因肺部吸入血液窒息而亡；桃園地院審理此案，今依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。

判決指出，徐男前年7月凌晨查看妻子手機，發現相簿有妻子與其他男子合照，才得知妻子在他入監服刑期間被包養。夫妻2人為此爭執，後來演變嚴重肢體衝突，徐男除持木質關刀毆妻、銅錢塞嘴，還將對方手上戒指扳直劃傷妻子額頭，害妻子破相，最後因下手過猛，導致妻子全身是傷。

案發後，徐男否認犯行，變成妻子中邪，要幫妻子退乩，才會失手導致死亡結果；審理時，他改口否認，稱妻子是施用毒咖啡包後抽蓄，為了防止妻子咬到舌頭，才會塞銅錢、關刀等物，並強調妻子是施用毒品過量死亡，他沒有動手傷人。

法院調查，徐男對妻子抽蓄的時間點歷次供述均不同，其他家人事前未發現曾女有異狀，再加上解剖鑑定傷勢無毒品中毒跡象，因此認定其妻並無因吸毒而抽蓄情形，死因主要是肺部吸入血液窒息。另外，由於事發當時僅夫妻二人及2歲幼子在家，也足以認定其妻傷勢是他所為，且有殺人故意。