指彭蔭剛「二二八屠夫之子」被控誹謗 王定宇獲判無罪

海峽交流基金會董事彭蔭剛去年在裴洛西訪台前刊登公開信表達意見，立委王定宇在臉書上指彭為「二二八事件屠夫之子」，被彭提起刑事自訴。台北地方法院今天判決王定宇無罪。可上訴。

去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，彭蔭剛於同年7月間以世界大同文創公司董事長的名義，刊登全版的中英文「致美國眾議院議長裴洛西女士」廣告，內文對於裴洛西的即將來訪，表達「擔心兩岸局勢製造更嚴重的緊張」。

內容提到，彭判斷，「台灣面積僅3.6萬平方公里，軍事基地集中在此小島上，一旦兩岸被他國利用發生戰爭時，大陸無須派一兵一卒登陸台灣，僅須採『四步（部）曲』策略，包括以飛彈炸毀台灣所有軍事基地等。」

廣告最後提到，兩岸一家親，同胞不能再讓自己人打自己人，和平統一、和平發展，應是兩岸同胞最好的未來。

王定宇翌日在臉書PO文，指「這位台灣二二八事件的屠夫之子，替中國威脅台灣，附和中國恐嚇台美關係，這種中共的應聲蟲，他應該是中國海協會的成員，不應該是台灣海基會的董事！自己請辭滾蛋吧！」