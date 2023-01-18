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攔查逆向騎士被挑釁 警壓制讓他磨地還說「不斷氣就好」判4月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市警板橋分局潘姓警員攔查逆向騎士，騎士酒測值為0.17毫克，潘要求做生理平衡測試，卻遭罵「你們這些廢物」，騎士遭逮。潘體重近百公斤，他壓在騎士身上調戲「我可以跟你慢慢玩」，還說「你不要斷氣就好」。騎士提告，新北地院依假借職務上之權力、機會故意犯傷害罪，判潘6月得易科罰金之刑，台灣高等法院今減為4月刑。

潘2019年時任職於板橋分局警備隊，同年3月26日晚間7點多，他在板橋區南雅西路2段175巷及板城路交岔路口攔查到逆向騎車的騎士，因對方出言不遜而遭逮捕、上銬，潘因不滿騎士的挑釁，在將他壓制於地後，抓住他的雙腳、拖到路邊，再以大腿及臀部壓在他的頭與肩頸部位約8分鐘。

壓制期間，潘刻意晃動身體，讓騎士的臉部和身體與地面「磨擦」，導致騎士的右臉、左耳、左膝、雙手擦傷、頸部挫傷。

潘聲稱案發當時騎士整個人瘋狂又酒醉，已經無法溝通，雖然有被上銬，但是雙腳還是可以活動，為了避免騎士突然攻擊警員或是跑到馬路上被撞飛，所以他不得不壓制。潘主張是依法執行職務及緊急避難，可以阻卻違法，還說壓著騎士的頭部、頸部，目的是要讓對方無法翻身、逃跑，壓制時晃動身體是為了「調整最佳的角度」，更稱不能證明騎士的傷勢是他造成的。

因一審判潘6月徒刑，得易科罰金，潘上訴高院。

高院認為本件應該合議審判，原審獨任審理，於法不合，應撤銷改判。高院認為潘姓警員在壓制時，騎士的雙手已上銬、自行趴在地上，並無作勢自傷、攻擊或試圖逃跑、抗拒逮捕，不存在警察職權行使法第19條第1項、行政執行法第36條、第37條各款所定得實施管束之情，也無另以強制力逮捕或壓制騎士的必要，潘的行為非屬依法令之行為。

依證人證詞、密錄器勘驗結果、騎士傷勢照片與診斷證明書，騎士的確因潘而導致臉部、身體摩擦地面，高院認為潘雖受對方言語辱罵，但潘身為行使公權力的公務員，仍應依法行事，不得恣意而為，潘犯行明確。

高院審酌潘犯案時所受的刺激、犯罪手段和犯後態度，認為一審判6月過重，改處4月徒刑，得易科罰金。本案仍得上訴。

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新北市警板橋分局潘姓警員攔查逆向騎士卻遭辱罵，他在騎士被上銬後，刻意壓在他身上調戲「我可以跟你慢慢玩」，還說「你不要斷氣就好」。騎士提告，台灣高等法院依假借職務上之權力、機會故意犯傷害罪，判潘4月得易科罰金之刑。圖／聯合報系資料照
新北市警板橋分局潘姓警員攔查逆向騎士卻遭辱罵，他在騎士被上銬後，刻意壓在他身上調戲「我可以跟你慢慢玩」，還說「你不要斷氣就好」。騎士提告，台灣高等法院依假借職務上之權力、機會故意犯傷害罪，判潘4月得易科罰金之刑。圖／聯合報系資料照

警察 台灣高等法院 酒測

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