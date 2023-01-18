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捐助弱勢197萬 法務部今表揚新光鋼董座粟明德
法務部日前邀請新光鋼鐵董事長粟明德捐助春節慰問金197萬4000元，並透過行政執行署、台灣更生保護會、犯罪被害人保護協會、榮譽觀護人協進會聯合會等發送給弱勢個案共987人，在寒冬中送暖。
法務部今天表揚粟明德的義舉，回贈感謝狀，另邀請更生個案陳自強、馨生個案家屬李光銘分享經驗。
法務部長蔡清祥說，「關懷弱勢，人溺己溺」是台灣最美麗的風景，粟董事長長期助人不落人後，急公好義，得知有弱勢個案需要協助便共襄盛舉，因此特別致謝。
法務部說，更生人及馨生人開創事業、銷售商品，但因疫情影響營運，為了幫助他們爭取曝光及產品銷售的機會，舉辦表揚活動。
法務部說，活動中也推廣雲林更生創貸個案「阿彰有機農作」的「感恩米」、南投馨生個案家屬莊火旺「高山茶包」，希望外界能多多認識優質更生、馨生商品。
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