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討債不成體重破百成凶器 女嫌壓死人求3萬交保加輕判

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名體重破百公斤的黃姓女子，去年9月因債務糾紛與40多公斤游姓女子爆發肢體衝突，過程中仗著體型優勢，一屁股坐在對方背上重壓，導致對方大小便失禁，最後嚴重內出血死亡；黃女被檢察官起訴傷害致死罪，今天在桃園地院準備庭上也坦承不諱，但請求法官審酌她是一時情緒失控犯錯，盼有從輕量刑及交保機會。檢方則認為她涉犯重罪且有逃亡之虞，建請法院從重量刑和延押。

據悉，游女生前曾向黃女借錢，雖然金額不高，但由於生活不富裕，一直拿不出錢，導致雙方爭論不休。去年9月14日晚間10時許，游女到黃女住處飲酒，過程中談到債務問題，由於未達共識，雙方從口角演變成肢體衝突。

衝突過程中，黃女除了以徒手和曬衣架攻擊，見游女倒地，還一屁股坐到游女身上，導致游女頭部和四肢多處挫瘀傷，肋骨幾乎全被壓斷，最後引發低血容性休克死亡。

准備庭上，黃女坦承不諱，對於檢方起訴證據均不爭執，但她強調自己是酒後一時情緒失控，失手打死朋友，有情堪憫恕之處，希望法院能從輕量刑。另外，她也有意賠償游女家屬，只是雙方就賠償金額部份還談不攏，希望法院讓她以3萬元交保，再寬限一點時間，讓她有機會跟家人籌錢，與游女家屬談和解。

檢方認為黃女在調查庭稱目前獨居，在台無密切聯繫親人，無法確定其居所，客觀上有逃亡之虞，再加上涉犯5年以上重罪，應有延押必要；游女家屬律師則說，黃女在調查庭上一度否認，辯稱是因為跌倒，才會坐到游女身上，難認態度良好，且至今未與家屬和解，難認情堪憫恕，希望從重量刑。

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桃園一名體重破百公斤的黃姓女子，向體型瘦弱的游姓女子追討債務未果，氣憤之下，竟出手攻擊對方，還一屁股坐在對方背部重壓，結果幾乎壓斷對方所有肋骨，釀死亡結果。示意圖／Ingimage
桃園一名體重破百公斤的黃姓女子，向體型瘦弱的游姓女子追討債務未果，氣憤之下，竟出手攻擊對方，還一屁股坐在對方背部重壓，結果幾乎壓斷對方所有肋骨，釀死亡結果。示意圖／Ingimage

桃園 債務

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