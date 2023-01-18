快訊

農委會認定張善政服務計畫案侵權 將向宏碁追討計畫經費

印尼外海發生規模7.2地震！發布海嘯警報

特斯拉工程師吐實：「自駕」宣傳影片是演的 誤導消費者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東男持刀搶劫性侵 辯精神異常 法官打臉重判20年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東羅姓男子去年涉嫌搶劫2名年輕女子，其中1女遭搶時，羅突然色性大起，持水果刀將女子押往偏僻草叢性侵，屏東地院審理時，他以心神喪失企圖脫罪，仍被法院依強盜、強制性交重判20年，他不服上訴，今高雄高分院宣判，駁回羅男上訴，維持原判決。

去年1月18日晚間10時許，羅男騎機車經過屏東縣潮州鎮潮昇國小附近，見陳姓女子落單，涉嫌持水果刀壓制陳女，逼陳女交出1000元後揚長而去。

隔月6日晚間9時許，羅男行經潮州火車站後站，見一名年輕女子獨坐商店外階梯上，他先將機車停妥，走到女子身邊，用暗藏的水果刀控制女子行動，逼女子走到附近人煙罕至的空地，逼女子交出口袋中的600元。

羅男見女子頗有姿色，竟起色心撫摸女子胸部，還逼對方口交，性侵得逞後，女方趁羅男不注意，企圖逃離現場，反而遭羅男用水果刀劃傷後頸，案發後羅男逃逸，女子也在母親陪同下，前往鄰近派出所報案。

警方獲報調閱周邊監視器，發現羅騎機車前往犯案，根據車號掌握身分；羅男是當地人，但犯案後隨即逃到高雄前女友家躲藏，隔天上午被警方帶回，他坦承犯案，供出水果刀丟棄地點，偵結後依強制性交、強盜等罪將他起訴。

屏東地院審理時，羅男稱自己有精神疾病，法院請醫院進行鑑定，結果認為羅男並無精神障礙或心智缺陷，而不能辨識行為能力，不採信他說法，綜合相關事證，認為羅讓被害人留下一生難以抹滅的陰影，依強盜罪判刑8年，強盜強制性交罪則處15年，合併執行刑20年。

羅男不服上訴，今高雄高分院宣判，認為一審認事用法無誤，駁回他上訴，維持原審判決。

屏東羅男涉嫌強盜性侵，被法院判處20年徒刑。記者劉星君／翻攝
屏東羅男涉嫌強盜性侵，被法院判處20年徒刑。記者劉星君／翻攝

屏東縣 強盜 性侵

延伸閱讀

屏東燈節虎年經典帆布循環再利用 認購傳遞對浪浪的愛

淫侄弄得堂嬸「滿臉都是」亂倫性侵還不認 更一審判3年10月

色影師揪16歲少女拍大尺度性感照 強行剃毛性侵她上網揭發惡行

喝酒小心被撿屍 2男趁女酒醉無意識帶到摩鐵性侵

相關新聞

台南「阿霞飯店」第3代 為網路商標權鬧上法庭

台南台菜名店「阿霞飯店」從1940年起，迄今已傳承至第3代，不少政商名流都是桌上賓，尤其遠近馳名的紅蟳米糕或炭烤烏魚子，...

彰化縣議員施嘉華父子涉賄選 檢方起訴7人

彰化縣第三選區縣議員施嘉華與施父選前涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品，以行賄綁樁，彰化地檢署今天依違反選罷法將施...

意見不合拿條鐵重擊同事腦死身亡 他涉嫌殺人遭羈押

高雄燕巢區某鋼鐵工廠52歲王姓男員工，日前與51歲林姓同事發生爭執，王男隨手拿鐵條重擊林男頭部，造成林重傷昏迷，人送急診...

酒商跳開發票幫漏報19億營業額 金錢豹2業者遭檢方聲押

台中市知名酒商國泰洋酒涉嫌和金錢豹、海派等多家大型酒店勾結，以漏開發票規避8年來19億元營業額逃漏稅，台中地檢署經大數據...

屏東男持刀搶劫性侵 辯精神異常 法官打臉重判20年

屏東羅姓男子去年涉嫌搶劫2名年輕女子，其中1女遭搶時，羅突然色性大起，持水果刀將女子押往偏僻草叢性侵，屏東地院審理時，他...

辦募款餐會惹議改免費招待 高雄議員落選人涉賄遭起訴

高雄市民眾黨市議員落選人陳惠君，大選期間，為籌辦募款餐會，因協調出狀況，引起民眾不滿；擔心選情受影響，改為免費餐會，席開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。