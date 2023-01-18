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屏東男持刀搶劫性侵 辯精神異常 法官打臉重判20年
屏東羅姓男子去年涉嫌搶劫2名年輕女子，其中1女遭搶時，羅突然色性大起，持水果刀將女子押往偏僻草叢性侵，屏東地院審理時，他以心神喪失企圖脫罪，仍被法院依強盜、強制性交重判20年，他不服上訴，今高雄高分院宣判，駁回羅男上訴，維持原判決。
去年1月18日晚間10時許，羅男騎機車經過屏東縣潮州鎮潮昇國小附近，見陳姓女子落單，涉嫌持水果刀壓制陳女，逼陳女交出1000元後揚長而去。
隔月6日晚間9時許，羅男行經潮州火車站後站，見一名年輕女子獨坐商店外階梯上，他先將機車停妥，走到女子身邊，用暗藏的水果刀控制女子行動，逼女子走到附近人煙罕至的空地，逼女子交出口袋中的600元。
羅男見女子頗有姿色，竟起色心撫摸女子胸部，還逼對方口交，性侵得逞後，女方趁羅男不注意，企圖逃離現場，反而遭羅男用水果刀劃傷後頸，案發後羅男逃逸，女子也在母親陪同下，前往鄰近派出所報案。
警方獲報調閱周邊監視器，發現羅騎機車前往犯案，根據車號掌握身分；羅男是當地人，但犯案後隨即逃到高雄前女友家躲藏，隔天上午被警方帶回，他坦承犯案，供出水果刀丟棄地點，偵結後依強制性交、強盜等罪將他起訴。
屏東地院審理時，羅男稱自己有精神疾病，法院請醫院進行鑑定，結果認為羅男並無精神障礙或心智缺陷，而不能辨識行為能力，不採信他說法，綜合相關事證，認為羅讓被害人留下一生難以抹滅的陰影，依強盜罪判刑8年，強盜強制性交罪則處15年，合併執行刑20年。
羅男不服上訴，今高雄高分院宣判，認為一審認事用法無誤，駁回他上訴，維持原審判決。
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