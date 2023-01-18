台南「阿霞飯店」第3代 為網路商標權鬧上法庭

台南台菜名店「阿霞飯店」從1940年起，迄今已傳承至第3代，不少政商名流都是桌上賓，尤其遠近馳名的紅蟳米糕或炭烤烏魚子，更是老饕的最愛，然而，創辦人吳錦霞退休後，吳家協議實體餐廳經營權歸二弟吳炳雄之子吳榮燦，網路購物經營權則交五弟吳壽春，近日卻為了網路商標權而鬧上法庭。

吳榮燦之子吳健豪表示，這是上一代留下來合約問題，彼此立場不同，希望可以好好處理。他認為，此事是家族內部的爭議，沒有必要浪費社會資源來討論此事，而法官有不同見解，他也尊重法官見解，然而，現已在二審，全案尚未定論。

他表示，畢竟是作生意，以和為貴，站在其立場，就是提供更好服務，可以好好服務消費者，也希望此事可以好好處理。

據指出，吳錦霞二弟吳炳雄之子吳榮燦夫婦，買下阿霞飯店的店面及實體餐廳經營權，找了專攻中餐的兒子吳健豪回來掌廚，至於網路購物經營權，則交給原始主廚、五弟吳壽春的女兒吳青蓉負責。

然而，2020年間，吳青蓉以「阿霞飯店網路購物館」名義和百貨公司合作販賣年菜，卻突然接到對方通知，表示收到吳健豪寄來的存證信函，認其商標只限於網路購物及線上零售服務，吳青蓉卻透過百貨通路做實體生意，已涉及侵權。

吳青蓉則認為對方先打破約定撈過界，以「錦霞樓」名義用英文名字「A SHA」在網路上經營零售，一氣之下提告反制。

吳青蓉主張，擁有「阿霞飯店」、「阿霞」用於網路的商標權，並於網路上經營「阿霞飯店網路購物網」，惟對方未獲原告竟以「阿霞飯店」名義在GOOGLE頁面上建立其店家資訊，並提供評分與評價建立店家檔案，更設置專屬網頁。

甚至在IG及部落客業配其「阿霞飯店」的餐廳及菜色，並誤導消費者原告所經營的「阿霞飯店網路購物網」的餐點非正統阿霞飯店餐點，更與其他網站以「阿霞飯店」名義合作販售年菜。

吳青蓉也主張，對方另創設「錦霞樓」餐廳，也於文章廣告內容中提及「阿霞飯店」，並將「阿霞」作為其餐廳菜色之用放置於網頁，並於網路上以「阿霞飯店」設置專屬網站、以「阿霞」於錦霞樓等網頁、網路平台廣告宣傳、販售桌菜、彌月油飯等等行為均已侵害其商標權。