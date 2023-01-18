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辦募款餐會惹議改免費招待 高雄議員落選人涉賄遭起訴

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市民眾黨市議員落選人陳惠君，大選期間，為籌辦募款餐會，因協調出狀況，引起民眾不滿；擔心選情受影響，改為免費餐會，席開13桌，宴請130名選民，涉嫌違反選罷法；偵訊期間，涉案人都否認犯行，此案近日偵結，將陳惠君及另外2名涉案人依法起訴。

檢調發現，陳惠君預計在去年10月28日舉辦募款餐會，便請競總副主任，指示蔡姓競總組長協助邀人，未料，卻未告知每人需繳納5000元餐費，蔡竟以免費為由招攬選民及親友參加。

事後蔡得知參加者須繳費，大感不滿，怒指「要收贊助金要提早告知，這樣讓邀約者很為難，更提及造成邀約者困擾，也會影響選票」；此外受邀里民也傳訊息指，「不要理他們啦，這樣一定不會選中、誰會支持」、「不要吃了啦，坑人」，當晚蔡將對話轉給陳惠君。

競選團隊考量不流失選票，陳惠君便授意龔姓競選總幹事、蔡姓競總組長，改免費招待選民用餐，且無需繳交餐費，於餐會當天以1200元場地費、每桌8000元外燴費的價格，菜色包含生魚片、魚翅羹、金線蓮燉雞、海鮮米糕、陶板蝦、和風鮑魚等，席開13桌，宴請至少130名選民。

此案檢調於去年11月17日前往陳惠君搜索競選總部，陳以30萬交保、競選總幹事、樁腳則分別以10萬交保。

偵訊時，陳惠君及其他涉案人都否認犯行，異口同聲辯稱沒有行賄意圖，陳還說，餐會事項都是由競總成員策畫。

檢調查出，餐會當天，現場擺設競選旗幟、姓名桌牌、舞台布置候選人照片及編號，席間陳惠君更上台談話，並高喊「當選」揮舞競選小旗幟等舉動，且在場部分用餐者更表明都會投票給陳。

檢方認，陳惠君等人的行為，有影響投票意向的犯意，並不採信無行賄意圖的說詞，將陳、龔男、蔡女三人依違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益起訴。

高雄橋頭地檢署外觀照。記者陳弘逸／攝影
高雄橋頭地檢署外觀照。記者陳弘逸／攝影

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