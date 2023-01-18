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原盼社子島老屋能變黃金…執行署一張封條差點讓他美夢泡湯 速繳清罰緩

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

52歲黃姓男子因多次酒駕、無照駕駛，遭開罰總計25萬餘元，因近日新增社子島一筆房屋，行政執行署士林分署立即張貼封條，黃男擔心社子島開發案實施後「老屋變黃金」美夢泡湯，立即籌錢一次繳清罰鍰。

士林分署指出，黃姓義務人近日名下新增一筆位於社子島未辦保存登記建物，執行人員今年1月6日立即到場張貼封條。黃男擔心未來北市府規劃社子島開發案正式實施，建物若遭法拍，將喪失以成本價獲得配售專案住宅資格，積極向親友籌款。

短短6天，黃男委託哥哥一次繳清積欠的罰鍰，避免建物淪落法拍命運。黃男哥哥表示，社子島建物是長輩傳下來，近日才將房屋稅籍資料變更至其黃男名下。士林分署即刻發函塗銷查封以返還建物，全案順利圓滿落幕。

全案起源於，黃男2014年1月18日期間，在北市環河北路三段遭查獲5年內酒駕超標2次以上，且無照駕駛，警方舉發後台北交裁所裁處9萬元罰鍰，限制3年不得考領駕照、命參加道路交通安全講習。2019年8月8日，黃男又遭警察攔查抓包酒駕，此次經裁罰2萬2500元，1年內不得考領駕照。黃男去年、今年間無照駕駛共計14次，也未依規定參加道路交通安全講習，遭台北交裁所開罰共計14萬3400元，總計遭裁罰25萬餘元。

農曆春節將至，士林分署呼籲民眾共同拒絕酒駕，遵守交通規則，切勿以身試法，如遭裁罰亦應儘盡速繳納或提出清償辦法，以免財產遭查扣執行，影響自身權益而後悔莫及。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

52歲黃姓男子，因多次酒駕、無照駕駛，遭開罰總計25萬餘元，因近日新增社子島一筆房屋，行政執行署士林分署立即張貼封條，黃男擔心社子島開發案實施後「老屋變黃金」美夢泡湯，立即籌錢一次繳清罰鍰。記者蕭雅娟／翻攝
52歲黃姓男子，因多次酒駕、無照駕駛，遭開罰總計25萬餘元，因近日新增社子島一筆房屋，行政執行署士林分署立即張貼封條，黃男擔心社子島開發案實施後「老屋變黃金」美夢泡湯，立即籌錢一次繳清罰鍰。記者蕭雅娟／翻攝
52歲黃姓男子，因多次酒駕、無照駕駛，遭開罰總計25萬餘元，因近日新增社子島一筆房屋，行政執行署士林分署立即張貼封條，黃男擔心社子島開發案實施後「老屋變黃金」美夢泡湯，立即籌錢一次繳清罰鍰。記者蕭雅娟／翻攝
52歲黃姓男子，因多次酒駕、無照駕駛，遭開罰總計25萬餘元，因近日新增社子島一筆房屋，行政執行署士林分署立即張貼封條，黃男擔心社子島開發案實施後「老屋變黃金」美夢泡湯，立即籌錢一次繳清罰鍰。記者蕭雅娟／翻攝
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52歲黃姓男子，因多次酒駕、無照駕駛，遭開罰總計25萬餘元，因近日新增社子島一筆房屋，行政執行署士林分署立即張貼封條，黃男擔心社子島開發案實施後「老屋變黃金」美夢泡湯，立即籌錢一次繳清罰鍰。記者蕭雅娟／翻攝

社子島 酒駕 駕照

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