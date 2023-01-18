彰化縣議員施嘉華父子涉賄選 檢方起訴7人

彰化縣第三選區縣議員施嘉華與施父選前涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品，以行賄綁樁，彰化地檢署今天依違反選罷法將施嘉華父子、施妻等7人起訴，由於施嘉華父子仍否認犯行，認為是單純贊助文宣品，檢方也請法官從重量刑。

檢方調查，施嘉華去年1、2月間得知伸港鄉代參選人周男欲競選鄉代，為使周男和家人投票支持他，即表示願意贊助其製作文宣筆和打火機等文宣品，先後出錢幫周男製作印有「伸港鄉民代表候選人周某某懇請支持…」等字樣文宣品，共 價值6萬4500元。

直到檢調在去年11月21搜索施嘉華委託製作文宣品的禮品社，查扣施嘉華為眾多候選人訂購的銷貨單等，施嘉華即急忙到周男服務處提出文宣品製作單據等，要周男簽名，並寫上「已支付」，掩飾周男並沒有支付任何文宣費用，周男並在檢方傳訊時，做偽證自己委託施嘉華幫忙製作文宣，並有付貨款，但隔日再複訊時就坦承實情，以求緩起訴之處分，事後也自動繳回犯罪所得6萬多元。

施嘉華也贊助和美鎮代候選人邱男前後二次共4 萬個文宣口罩價值7萬2千元，尋求支持，直到檢調搜索時，施父即傳簡訊給邱男說「邱代表，剛才口罩公司送帳單，麻煩請跟我二媳婦結算」，並暗示邱男接受調查時，需表示已與施約定選後再還錢，邱亦配合做偽證，但隔日亦跟檢察官坦承實情。

檢方調查，施嘉華也贊助伸港鄉某林姓村長候選人製作1500支文宣筆，共價值1萬500元，檢調搜索後，施父即急忙找林男索討文宣費用，表示「他剛好缺錢，能否拿取文宣筆費用」，林男並在施父車內交付一萬多元文宣費用，配合施以掩飾其投票受賄犯行。

伸港鄉某村長候選人陳女接受施嘉華贊助價值1萬9900元的文宣筆及文宣紙，並由陳弟載回，在檢調搜索後，施也要陳女簽名文宣品單據，並向陳女要回文宣品費用。

施妻鍾女去年向線西鄉某村長候選人柯女夫婦表示欲贊助價值7500元的文宣筆，被柯夫拒絕，施妻仍製作好文宣筆送到柯女服務處，希望柯女夫婦能支持施嘉華，但柯夫事後仍到施的服務處返還7500元，不願接受施妻請求。