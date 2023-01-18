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意見不合拿條鐵重擊同事腦死身亡 他涉嫌殺人遭羈押

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄燕巢區某鋼鐵工廠52歲王姓男員工，日前與51歲林姓同事發生爭執，王男隨手拿鐵條重擊林男頭部，造成林重傷昏迷，人送急診室救治，住院不到一周就腦死身亡。昨警方通知涉案的王男到案，依傷害致死罪移送；遭橋頭地檢署羈押，今召開羈押庭，認有逃亡串證之虞，裁定羈押禁見。

涉案的王男昨遭警方通知到案，警詢後，將王男依傷害致死罪移送。檢方複訊後，則依殺人罪向法院申請羈押；今天法院召開羈押庭，認犯罪嫌疑重大，有串證之虞，裁定羈押禁見。

據了解，這起糾紛發生在1月12日下午4時許，王男與林男因工作意見分歧，引發口角；過程中，王隨手拾起一根鐵條攻擊林頭部，導致他當場昏迷。警方獲報趕抵現場，受傷的林男已送醫急救。

經多日搶救，林於16日晚間不治，昨報請檢方相驗，初步了解，死者頭部遭受重擊，詳細死因仍待複驗釐清。

此外，國民法官制度，今年元旦上路；法界人士認為，雖此案仍在偵查階段，案件必須以起訴法條及刑度為準，但按照目前進度，高度可能成為橋頭地方法院首案承審國民法官案件。

橋頭地方法院外觀照。記者陳弘逸／攝影
橋頭地方法院外觀照。記者陳弘逸／攝影

國民法官

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