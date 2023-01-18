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酒商跳開發票幫漏報19億營業額 金錢豹2業者遭檢方聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市知名酒商國泰洋酒涉嫌和金錢豹、海派等多家大型酒店勾結，以漏開發票規避8年來19億元營業額逃漏稅，台中地檢署經大數據分析破獲，接連發動2波搜索，除依稅捐稽徵法等聲押國泰洋酒負責人劉榮棋獲准，今再聲押金錢豹連姓、張姓業者，另有酒店李姓業者200萬元交保。

台中地檢署指出，全案由特殊經濟犯罪防制專組檢察官周佩瑩、重案支援中心檢察官黃裕峯偵辦，檢方日前接獲情資展開大數據分析清查金流，初步發現國泰洋酒涉嫌以幫多家酒店代開發票模式，讓對方規避稅率逃漏稅。

檢方1月11日先搜索國泰洋酒及旗下空殼公司，以及金悅富理容KTV、麗都理容KTV、金麗都儷晶皇宮理容KTV及儷晶養生會館一共19處，經帶回負責人、會計人員等訊問，同時比對查扣帳冊金流，發現國泰洋酒2016年起就以虛設的商號，讓旗下供應酒品的客戶隱匿營業額。

據了解，國泰洋酒以俗稱「跳開發票」模式，幫其供應酒品的20幾間酒店開發票報稅，而酒店實際經營娛樂場所卻可以規避合法的稅率，私下再交付金額給酒商。

中檢分別在1月12日、1月16日依違反商業會計法、稅捐稽徵法嫌疑重大，將國泰洋酒負責人劉榮棋、金悅富等多家酒店張姓負責人向法院聲押獲准，另包括金萬豪酒店李姓負責人200萬元交保，其餘相關酒商人員、會計則2萬至數十萬不等交保。

檢方第一波執行後，經追查發現國泰洋酒利用同樣手法持，幫酒店隱匿高額營收，17日再度動員調查局、警政署保四總隊、及台中市警局等100多名人力，兵分多路至金錢豹、海派一共8間酒店業者、14個地點搜索。

檢方帶回包括金錢豹連姓、張姓業者及會計、業務共21人，複訊後認為連、嫌疑重大，且有串滅證之虞，今天上午同樣依違反商業會計法、稅捐稽徵法向法院聲押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國泰洋酒負責人劉榮棋已被檢方聲押獲准。記者曾健祐／攝影
國泰洋酒負責人劉榮棋已被檢方聲押獲准。記者曾健祐／攝影

酒店 金錢豹 發票 台中市

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