外傳蘇貞昌姻親升警政監 桃園龍潭分局長蔡坤益發聲明澄清無關係

內政部昨發布警政署刑事警察局副局長等重要警職人事案，桃園龍潭警分局長蔡坤益僅到任1年分局長職務，就升警政署刑事警察局警政監，外傳他為行政院長蘇貞昌的外甥女婿，才能火箭升官，對此蔡坤益發聲明表示，他與內人都與蘇貞昌沒有民法上的直系、旁系血親、及任何親等的姻親關係，盼各界勿以訛傳訛；記者致電尚未回應。

蔡坤益畢業於中央警察大學62期刑事警察學系、國立台北教育大學資訊研究所，過去也擔任刑事警察局電信偵查大隊副大隊長、偵查第九大隊副大隊長、第九大隊長等職務，去年來桃園龍潭警分局擔任分局長。

蔡坤益去年9月破獲史上最大宗4218株大麻園，而外傳他為蘇貞昌的外甥女婿，也讓外界猜測他這次榮升警政署刑事警察局警政監速度飛快。

他本人也發聲明澄清，針對今日有媒體報導錯指本人與蘇貞昌有姻親關係，他在此特別澄清，他及內人都與蘇貞昌沒有民法上的直系血親、旁系血親、也沒有任何親等的姻親關係，已請求更正訊息中，盼各界勿以訛傳訛。未來務請保持聯絡，歡迎來刑事局奉茶。