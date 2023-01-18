快訊

綠評估賴清德2024不好打 「高同質性」的侯友宜是頭號假想敵

砲襲下的「黃色廚房」：被俄軍轟碎的日常生存故事

美援烏克蘭吸血鬼無人機殺手 不追求高貴高科技、可裝在皮卡是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男星為解鎖手機涉毆打女友 2人互控傷害出庭否認犯行

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

男星林曜晟（原藝名博焱）去年5月確診新冠肺炎，和張姓前女友居家隔離，為解鎖張女手機，2人在更衣間僵持2小時，爆發肢體衝突，雙雙掛彩就醫，互控傷害遭起訴。士林地方法院今天開庭，林出庭否認犯行，張女出國委由辯護人出庭，同樣否認犯行，全案移審理庭審理。

今天法院召開準備程序庭，曾演出「女力報到」系列男星林曜晟，獨自到法院與律師見面，當庭嚴肅的否認犯行；張女則因在國外工作，向法院請假，由辯護人代為出庭，同樣否認犯罪，審理庭時再表示意見。法官諭知準備程序終結，全案移審理庭。

全案起源於，去年5月2日林男和張女一起隔離在北市南港區住處，凌晨4時許，2人爆發肢體衝突，林男要看張女手機，張女搶回手機，涉嫌抓傷林男身體、背後，還口咬手臂、手指，導致林男前胸有大於20公分的擦傷、雙手手臂擦瘀傷、背部、右臂大於10公分擦傷、右拇指0.5公分撕裂傷。

爭吵過程中，林男涉嫌徒手毆打張女眼睛、嘴唇，拉扯頭髮、掐頸部，甚至揣傷張女，致張女四肢多處擦傷、瘀傷。林男涉一度用身體擋住更衣室的門，不讓張女離去，恫嚇「如果不給我手機密碼，我就把你關在更衣間不讓你離開，要耗大家一起耗」涉嫌拘禁張女在更衣間，剝奪行動自由、妨害使用手機自由，直到上午7點45分，南港分局接獲報案。

林男偵查時供稱，因為搶手機爆發衝突，張女不願告訴他手機密碼，站在後方遞出手機到張女面前，想用face ID解開密碼，但張女遮住雙臉，他才會動手撥開張女頭髮和手，過程待在更衣間2小時。

張女偵查時稱，林男把她壓在床上，雙腳跨在她身體兩側，林男力氣很大，為了保護自己正當防衛，才為咬傷林男拇指，被掐住脖子時，為了掙脫有抓傷林男。士檢方依雙方驗傷診斷證明、受傷照片等，認定2人均犯傷害罪嫌，林男又涉犯剝奪他人行動自由罪嫌，依法起訴。

男星林曜晟（原藝名博焱）去年5月確診新冠肺炎，和張姓前女友居家隔離，為解鎖張女手機，2人在更衣間僵持2小時，爆發肢體衝突，雙雙掛彩就醫，互控傷害遭起訴。士林地方法院今開庭，林否認犯行。記者蕭雅娟／攝影
男星林曜晟（原藝名博焱）去年5月確診新冠肺炎，和張姓前女友居家隔離，為解鎖張女手機，2人在更衣間僵持2小時，爆發肢體衝突，雙雙掛彩就醫，互控傷害遭起訴。士林地方法院今開庭，林否認犯行。記者蕭雅娟／攝影

居家隔離 頭髮 新冠肺炎

延伸閱讀

陸劇男神張新成錄節目意外受傷　手臂骨折網轟「殺人台style」

大學生玩瘋！鞭炮炸到手臂「肌腱斷裂」噴血 原因曝光醫傻眼

獨／台中超跑惡煞6度延押到滿 張敦量確定得在「牢中過年」

《黑暗榮耀》校園霸凌出自真實事件！電棒捲燙手臂、髮夾割胸口...超瞎理由全網震怒

相關新聞

酒商跳開發票幫漏報19億營業額 金錢豹2業者遭檢方聲押

台中市知名酒商國泰洋酒涉嫌和金錢豹、海派等多家大型酒店勾結，以漏開發票規避8年來19億元營業額逃漏稅，台中地檢署經大數據...

國際通緝犯合夥前綠委次子 偷賣5000噸汽油給北韓

新加坡商人郭記成違反聯合國制裁，偷賣油給北韓，遭美國懸賞500萬美元通緝，但台灣商人陳詩煥等人，卻涉嫌與郭記成合作，私下...

國泰洋酒老董涉逃漏稅遭押 金錢豹等酒店受牽連遭搜索

台中商界傳出，檢調接獲情資，國泰洋酒老董劉榮棋涉嫌逃漏稅，已在日前遭檢方聲押獲准，而且檢調十分低調，連日展開二波行動，先...

彰化縣議員施嘉華父子涉賄選 檢方起訴7人

彰化縣第三選區縣議員施嘉華與施父選前涉嫌假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品，以行賄綁樁，彰化地檢署今天依違反選罷法將施...

意見不合拿條鐵重擊同事腦死身亡 他涉嫌殺人遭羈押

高雄燕巢區某鋼鐵工廠52歲王姓男員工，日前與51歲林姓同事發生爭執，王男隨手拿鐵條重擊林男頭部，造成林重傷昏迷，人送急診...

印尼移工替友出氣 持木樁刺死同鄉判4年半

桃園一名印尼移工吳阿基（譯名）去年2月聽聞朋友被其他同鄉欺負，隨手抄起尖銳木樁與其他朋友一起尋仇，混亂中刺到尋仇對象胸口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。