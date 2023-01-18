男星為解鎖手機涉毆打女友 2人互控傷害出庭否認犯行

男星林曜晟（原藝名博焱）去年5月確診新冠肺炎，和張姓前女友居家隔離，為解鎖張女手機，2人在更衣間僵持2小時，爆發肢體衝突，雙雙掛彩就醫，互控傷害遭起訴。士林地方法院今天開庭，林出庭否認犯行，張女出國委由辯護人出庭，同樣否認犯行，全案移審理庭審理。

今天法院召開準備程序庭，曾演出「女力報到」系列男星林曜晟，獨自到法院與律師見面，當庭嚴肅的否認犯行；張女則因在國外工作，向法院請假，由辯護人代為出庭，同樣否認犯罪，審理庭時再表示意見。法官諭知準備程序終結，全案移審理庭。

全案起源於，去年5月2日林男和張女一起隔離在北市南港區住處，凌晨4時許，2人爆發肢體衝突，林男要看張女手機，張女搶回手機，涉嫌抓傷林男身體、背後，還口咬手臂、手指，導致林男前胸有大於20公分的擦傷、雙手手臂擦瘀傷、背部、右臂大於10公分擦傷、右拇指0.5公分撕裂傷。

爭吵過程中，林男涉嫌徒手毆打張女眼睛、嘴唇，拉扯頭髮、掐頸部，甚至揣傷張女，致張女四肢多處擦傷、瘀傷。林男涉一度用身體擋住更衣室的門，不讓張女離去，恫嚇「如果不給我手機密碼，我就把你關在更衣間不讓你離開，要耗大家一起耗」涉嫌拘禁張女在更衣間，剝奪行動自由、妨害使用手機自由，直到上午7點45分，南港分局接獲報案。

林男偵查時供稱，因為搶手機爆發衝突，張女不願告訴他手機密碼，站在後方遞出手機到張女面前，想用face ID解開密碼，但張女遮住雙臉，他才會動手撥開張女頭髮和手，過程待在更衣間2小時。