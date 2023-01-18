吐槽自創品牌「阿娘喂」　賽車教父廖老大挨告詐欺

因傑尼龜事件在網路一炮而紅的「賽車教父」廖老大（本名廖志賢），去年自創手搖飲品牌「阿娘喂廖老大茶坊」，竟抨擊自家加盟店導致經營困難引發爭議，成為去年爆起又爆落最快的手搖飲品牌，許多加盟主血本無歸。其中4名加盟主，今委由律師至台北地檢署，遞狀控告廖老大涉嫌詐欺、誹謗等罪。

廖老大當初在網路竄紅後，創立手搖飲品牌「阿娘喂廖老大茶坊」，聲稱以低加盟金、加盟主每月捐款3000元及盈利一成作為慈善之用，成為炙手可熱的加盟品牌。不料去年8月起，廖老大走訪各加盟店，事後在個人直播批評部份加盟店茶飲「有夠難喝」，還有甘蔗青茶是酸的，直言「這些店乾脆關一關算了」，導致品牌形象一落千丈，加盟店掀起倒閉潮。

前往北檢提告的陳姓、王姓及兩名劉姓加盟主表示，廖老大並沒有走完全的加盟店，就算真的喝到酸掉的飲料，也該講明是哪一家店並予以輔導，而不是直接開直播叫這些加盟店關門，因為要開這些加盟店，很多加盟主都是投注畢生心血，賣車、賣家產換取資金，只是因為相信廖老大，萬萬沒想到最後是被廖老大自毀形象。