為黑道慶生開鍘 基隆8刑警記過、正副分局長及偵查隊長連坐

基隆市昨傳出鄭姓小隊長等8名刑警為昔日天道盟太陽會要角林姓男子慶生餐敘，市警局督室今天開鍘，邀約的鄭小隊長雖有事前報告，但申報不實，嚴重影響警譽，記過2次改調制服，其他7人都記過1次。正副分局長、偵查隊正副隊長、第二組組長督導不力，都被連坐申誡、記過處分。

引爆爭議的餐會13日晚間在基隆市暖暖區暖暖街一家餐廳舉辦，基隆警三分局鄭姓小隊長邀偵查隊7人出席，與曾擔任太陽會要角的林姓男子餐敘，全桌共14人。

市警局今天開會懲處，經市警局組成專案小組調查發現，鄭姓小隊長邀約7位同仁及特定對象林姓男子等人聚餐，鄭雖有事前報告，但內容申報不實，餐敘行為與申報目的不符，慶生畫面又遭他人錄影轉傳，引起社會譁然，嚴重影響警譽，記過2次，改調制服警員。

崔姓小隊長、黃姓偵查佐呂姓警員未依規定報告，違反勤務紀律及與特定對象接觸交往規定，崔記過1次，並改調制服警員，其餘2人各記過1次，黃員改調制服警員，呂員歸建派出所。

盧姓分隊長未依規定報告，記過1次，免除代理分隊長，改調行政警務員。林姓、謝姓、盧姓偵查佐未依規定報告，各記過1次。

督察長徐俊生表示，並追究正、副分局長、偵查隊正、副隊長、第二組組長對屬員督導不力，內部管理不當之責，分別申誡、記過處分。

徐俊生說，市警局重申，對於警察風紀案件，絕對秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，斷然處置，從嚴究責，以展現端正警察風紀決心，維護警察形象。