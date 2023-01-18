女騎士撞鐵拒馬癱瘓 過失責任大逆轉！中正二分局少賠1274萬

2017年總統府舉行年金改革國是會議全國大會，台北市警中正二分局在愛國西路、博愛路等處架鐵拒馬，吳姓女騎士行經愛國西路時，因閃避不及而撞上，因傷勢嚴重，住院治療數月仍癱瘓。吳女認為警方管理拒馬有疏失，請求3069萬賠償，台北地方法院依過失責任比例判中正二分局賠償2148萬元。台灣高等法院今改判分局賠償874萬元。

吳姓女子2017年1月22日凌晨1點多騎車從博愛路右轉進入愛國西路慢車道，再沿愛國西路慢車道西往東方向行駛，卻撞上沒有擺放交通錐或警告燈號的鐵拒馬，人車倒地。吳女因胸椎第12節爆裂性骨折併脊髓損傷、臉部撕裂傷、雙下肢乏力、神經性膀胱等傷害，下半身癱瘓而不良於行，每天生活得靠專人照護。

吳女請求醫療費、復健費、看護費、勞動力減損和精神慰撫金共3069萬元，其中光是看護費就占了2174萬元。

中正二分局則表示，事故發生前即依道路交通管理處罰條例第5條第1項規定的授權發布命令，並發布新聞對外公告愛國西路將管制人、車通行，也指派員警在鐵拒馬活口管制車輛通行，管制未失當。警方認為就算管制措施不完備，但事故地點在捷運小南門站4號出口前，路燈照度正常、視線清楚，吳女的同事在6分鐘前才安全通過，可見是她未注意車前狀況。

分局稱吳女明知道在管制區內騎機車，應主動向員警請求引導駛離，但她非但沒向員警求助，反趁員警引導其他用路人之際，騎車突破管制措施，她應負九成以上肇事責任。

台北地院勘驗監視器畫面，確認吳女和同事從拒馬活口處駛入愛國西路慢車道，未遭員警攔阻，警方也承認現場的拒馬還沒有架設完成，因警力有限，在場3位員警是機動性在現場巡邏，認定警方管制設置欠缺，應依國家賠償法負損害賠償責任。北院認定分局應負七成肇事責任，而吳女也有三成過失，計算各項費用後，判她可請求的金額為2148萬元。

一審判決後，除分局上訴，吳女則追加請求再給付20萬元。

高院審理後認為，警方依道交條例管制人車，是依據法律授權作成命令，吳女受命令拘束，更應小心騎車，不能把該處視為平時可任意往來的通行道路。吳女當時時速約30至40公里，她身處管制區內，四處可見鐵拒馬林立，夜間既認為昏暗，又未經員警指示擅自駛入，也沒注意車前狀況、放慢速度，該負七成主要責任。