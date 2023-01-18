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憂裴洛西訪台兩岸緊張 王定宇批彭蔭剛挨告判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

世界大同文創、中國航運公司董事長彭蔭剛自費刊登全版中英文「致美國眾議院議長裴洛西女士」文章談裴洛西訪台之事，立委王定宇在臉書用「屠夫之子」形容彭，彭認為王犯加重誹謗罪，向台北地院對王定宇提自訴，法院審理，今天判王無罪。可上訴。

彭蔭剛認為，他於文件中沒有替中國威脅台灣，王定宇的用詞煽動且毫無根據，王定宇的言論經過其他電子媒體的傳播，已侵犯他的名譽權，犯刑法加重誹謗罪，所以向法院遞狀自訴。法院依法應受理分案。

彭蔭剛發表有關裴洛西訪台的事，王定宇隨後即以個人臉書對彭加以批判，彭認為王的評論超出合理範圍，蒐證後提告。

據了解，彭蔭剛自費刊登的內容，已經寫明他是以中華民國國民的身分對裴洛西的來訪表達個人意見，包括「擔心兩岸局勢製造更嚴重的緊張」等。

不過，王定宇就在他的個人臉書針對彭蔭剛回以「屠夫之子」、「替中國威脅台灣」、「附和中國恐嚇台美關係」、「中共的應聲蟲」批判彭。

王定宇 裴洛西

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