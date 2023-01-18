聽新聞
test
0:00 / 0:00
憂裴洛西訪台兩岸緊張 王定宇批彭蔭剛挨告判無罪
世界大同文創、中國航運公司董事長彭蔭剛自費刊登全版中英文「致美國眾議院議長裴洛西女士」文章談裴洛西訪台之事，立委王定宇在臉書用「屠夫之子」形容彭，彭認為王犯加重誹謗罪，向台北地院對王定宇提自訴，法院審理，今天判王無罪。可上訴。
彭蔭剛認為，他於文件中沒有替中國威脅台灣，王定宇的用詞煽動且毫無根據，王定宇的言論經過其他電子媒體的傳播，已侵犯他的名譽權，犯刑法加重誹謗罪，所以向法院遞狀自訴。法院依法應受理分案。
彭蔭剛發表有關裴洛西訪台的事，王定宇隨後即以個人臉書對彭加以批判，彭認為王的評論超出合理範圍，蒐證後提告。
據了解，彭蔭剛自費刊登的內容，已經寫明他是以中華民國國民的身分對裴洛西的來訪表達個人意見，包括「擔心兩岸局勢製造更嚴重的緊張」等。
不過，王定宇就在他的個人臉書針對彭蔭剛回以「屠夫之子」、「替中國威脅台灣」、「附和中國恐嚇台美關係」、「中共的應聲蟲」批判彭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言