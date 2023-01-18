前立委、前少將涉共諜獲交保 雄檢抗告成功明再開羈押庭

前台灣團結聯盟（台聯黨）立委羅志明，涉嫌牽線退役將領至大陸接受陸方招待，再回台發展組織，涉案最高層級為海軍退役少將夏復翔；檢方複訊後認羅、夏２人有串供、滅證之虞，本月5日依違反國家安全法向法院聲押，法院各以20、15萬元交保，並限制住居、出境、出海，不得接觸未到案證人。

當時兩人深夜離開雄院時，法警特別「引導」兩人經過法警辦公室、法院管制區，從河東路門口離開，爆發特權爭議。雄檢隔天不服高雄地院裁定，提相關理由，向高雄高分院提出抗告，經高雄高分院合議庭審理後，今二審撤銷原裁定發回地院，目前訂於明上午10點重開羈押庭。

羅志明曾任高雄市議員，2002年至2008年間獲台聯黨提名，當選兩屆立委，還曾代表台聯參選高雄市長，僅拿到6599票；2012年轉投國民黨參選屏東縣立委，以5萬5161票敗給民進黨立委蘇震清。

羅志明選輸立委後淡出政壇，曾任台鹽廈門子公司董事長，目前為元復土地開發公司董事長，夏復翔為海軍64年班，曾任海軍艦隊長，最高官拜海軍司令部少將政戰副主任，曾任國民黨黃復興黨部副主委。

據了解，羅在大陸經商，結識對岸政經人士，由於他曾任立委，陸方藉由他手在台尋覓接觸三軍退役將領。羅後來找上夏復翔，夏退役後擔任海軍官校校友會長，在海軍有廣大人脈，經羅志明牽線，率親友赴陸接受招待，和大陸相關單位接觸。

檢調查出，羅志明、夏復翔等人回台後，尋覓其他退役將領，先設宴、送禮，再邀請赴陸旅遊，接受對岸落地招待、食宿等相關費用，均由陸方統戰等部門埋單。

檢調從2013年起就掌握羅志明、夏復翔等人疑受大陸吸收、在台發展組織，布線多年後，本月5日收網，由高雄市調處動員大批幹員，兵分多路，至羅志明等人在台北、台中、高雄住處、公司搜索，帶回羅志明、夏復翔及其他3名退役將領，受招待赴陸的親友則以證人身分傳訊，合計21人接受約詢。