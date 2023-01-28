長期處不睦 男懷疑鄰居罵他是「狗」、憤刺對方夫妻一死一傷

民國109年7月5日聯合報A9版刊載〈被罵狗他砍鄰夫妻一死一重傷」的報導；該報導中提到有一位陳姓男子長期與鄰居相處不睦，陳男懷疑鄰居罵他是「狗」，憤而返家持刀刺殺對方，致鄰居夫妻一死一傷。

此一案例中，行兇殺鄰居夫妻的陳男，只因「受辱」，升起瞋恨之心，因瞋心一發致怒火沖天，古人有云：「一念瞋心起，八萬障門開」，陳男也因而犯下重罪。

(本文出自《透過修行避免法律糾紛手冊》，未經同意禁止轉載。) 其實陳男如果自己公開受辱，而被公然罵是「狗」，可以循法律途徑，進行「名譽權」的捍衛。按《刑法》309條規定：「Ⅰ.公然侮辱人者，處拘役或九千元以下罰金。Ⅱ.以強暴犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」又「公然侮辱罪」屬於「告訴乃論之罪」，適用「不告不理原則」，被害人陳男提出「刑事告訴」（註1），必須於「六個月」的「告訴期間」為之。

又「名譽權」屬於「人格權」，陳男的「名譽權」被侵害，可以依「侵權行為」，對加害者請求精神上的損害賠償及回復名譽的適當方法（《民法》第184條、第195條），如：「登報道歉」等。

可是受辱的陳男，竟因受辱而起了瞋心，進而持刀去殺害這對鄰居夫妻，致一死一重傷，陳男已構成「殺人罪」。

按《刑法》第271條規定：「Ⅰ.殺人者，處死刑，無期徒刑或十年以上有期徒刑。Ⅱ.前項之未遂犯罰之。Ⅲ.預備犯第一項之罪者，處二年以下有期徒刑。」陳男殺死一位鄰居該部分為「殺人既遂」；至於另一位造成重傷，則屬於「殺人未遂」。

「殺人罪」不同於前述的「公然侮辱罪」，因殺人罪屬於「非告訴乃論之罪」，適用「不告也要理」原則。殺人罪造成他人死亡或重傷害，被害人或被害人的遺屬可以主張「侵權行為」，而向加害人陳男請求「損害賠償」（《民法》第184條）。

綜上所述，陳男因無法忍一時之怒氣，因瞋恨而喪失理智，持刀殺人，鑄成大錯，在法律上要承擔上述的民刑事法律責任，在因果上也要承擔「因果業報」。

註1：告訴是依法享有告訴權之人，向偵查機關申告犯罪事實，表達希望追訴意思的訴訟行為，參見朱石炎著：刑事訴訟法論，頁312，2015年8月修訂五版一刷，三民書局出版。

(本文出自《透過修行避免法律糾紛手冊》，作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人，未經同意禁止轉載。)