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酒駕累犯不繳罰緩 住家被查封拍賣才知事情大條了

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣溪州鄉57歲鄭姓男子，6年間有多次不能安全駕駛的刑案前科紀錄，2020年間又酒駕騎車，由於鄭男已是5年內違規酒駕3次以上，經交通部公路總局臺中區監理所彰化監理站重罰18萬元，並吊銷駕駛執照終身不得考領，鄭男拒不繳納罰鍰，行政執行署彰化分署強制執行，查封他的土地及財產，終於在去年11月繳清罰鍰。

彰化分署調查，鄭男在2014至2020年間有多次不能安全駕駛的刑案前科紀錄，又於2020年5月13日在田中鎮中州路與沙崙路口酒駕騎車，遭彰化縣警察局田中分局舉發，鄭男在5年內違規酒駕3次以上被重罰18萬元，並吊銷駕駛執照，但鄭男拒不繳納罰鍰。

彰化監理站將案件在2021年1月間移送法務部行政執行署彰化分署強制執行，彰化分署發現鄭男名下在彰化縣溪州鄉及二水鄉有土地及建物各一筆，其中在溪州鄉的房地為鄭男的住家，先將其名下的房地辦理查封登記，限制鄭男移轉處分以避免脫產，並派員會同地政人員至建物現場張貼封條進行指界、測量程序，當時鄭男因酒駕觸犯刑法不能安全駕駛罪被法院判處應執行有期徒刑1年2月，正在監獄服刑中。

彰化分署表示，鄭男曾透過家人於2021年9月間向彰化分署傳達願意每月繳納5000元，但鄭男於11月底出監後，並未按月繳納，彰化分署持續進行不動產拍賣的相關調查及鑑價程序，展現強力執法的決心，鄭男擔心住家不保，加上家人勸說，終於在去年年11月間全額繳清罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭男酒駕累犯被重罰18萬元，並吊銷駕駛執照，但鄭男拒不繳納罰鍰，住家被查封拍賣。圖／彰化分署提供
鄭男酒駕累犯被重罰18萬元，並吊銷駕駛執照，但鄭男拒不繳納罰鍰，住家被查封拍賣。圖／彰化分署提供
鄭男酒駕累犯被重罰18萬元，並吊銷駕駛執照，但鄭男拒不繳納罰鍰，住家被查封拍賣。圖／彰化分署提供
鄭男酒駕累犯被重罰18萬元，並吊銷駕駛執照，但鄭男拒不繳納罰鍰，住家被查封拍賣。圖／彰化分署提供

酒駕 監理站 彰化

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