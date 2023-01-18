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影／越南移工新住民賭場「色碟」隱身民宅 嘉縣移民署專勤隊破獲

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

移民署嘉縣專勤隊與民雄警分局日前聯手，在民雄鄉某民宅地下室查獲專提越南新住民及移工聚賭賭場，曾有移工積欠賭債遭暴力討債，查獲工作人員及賭客18人，只有2名國人，查扣越南「色碟」賭具1組、賭資39萬元、開山刀及多本帳冊。

清查帳冊紀錄，近幾個月出入金額逾千萬元，偵查人員勘查，發現門口設監視器，深夜時段有多名越南籍人士出入，執行「清源專案」，成立專案小組報檢察官指揮，深夜執行搜索查獲，依違反刑法賭博罪等罪嫌移送偵辦。

專勤隊調查，賭場工作人員及賭客多為越南新住民及移工，透過來自越南的博奕遊戲「色碟」賭博，賭具材料簡易，由一組碗盤、4張雙面印有紅白顏色的圓形紙牌及1張下注圖組成，賭法是先把4張圓形紙牌放在盤子上，再將碗倒扣，由荷官搖晃碗盤，搖好後由賭客依下注圖下注，每次下注以新臺幣千元為單位。

賭客若玩輸了不夠現金下注，還可以跟賭場工作人員借錢，許多移工因還不出錢遭暴力討債，甚至逃離原合法雇主處成為失聯移工。專案小組連日蒐證，研判時機成熟，由嘉縣專勤隊、移民署南區事務大隊科偵隊、民雄警分局及外事科等執行搜索，查獲賭場工作人員及賭客，查扣賭具、賭資、帳冊、開山刀、鋁棒及電擊棒等證物。

移民署嘉縣專勤隊與民雄警分局日前聯手，在民雄鄉某民宅地下室查獲專提越南新住民及移工聚賭賭場。記者魯永明／翻攝
移民署嘉縣專勤隊與民雄警分局日前聯手，在民雄鄉某民宅地下室查獲專提越南新住民及移工聚賭賭場。記者魯永明／翻攝
移民署嘉縣專勤隊與民雄警分局日前聯手，在民雄鄉某民宅地下室查獲專提越南新住民及移工聚賭賭場。記者魯永明／翻攝
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越南 移工 移民署 嘉義

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