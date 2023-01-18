高雄議員落選人找身障志工當打手 指控對手應徵走路工

去年大選期間，高雄市無黨籍市議員落選人王齡嬌，涉嫌教唆一名王姓身心障礙女志工，編造某市議員造勢晚會應徵走路工，並誘導對方錄音提出檢舉；檢調獲報追查，發現並無所指情況，事後該名志工還辯稱是開玩笑。檢方認王齡嬌及該名志工涉嫌違反選罷法及誣告罪，將兩人依法起訴。

遭檢舉的市議員於去年11月20日舉辦造勢晚會，為指控對手，王齡嬌於11月22日在競選總部誘導王姓志工錄音，描述走路工賄賂情形，指控對方以500元應徵走路工，還在遊覽車上以紅包方式發放；接著王便以檢舉可獲200萬獎金為由，鼓勵該名志工勇敢向檢調單位檢舉。

檢調單位獲報，於23日展開調查，因考量距投票日只剩3天，時間急迫，便調閱當天載運民眾參加造勢遊覽車內的監視器，追查之下，發現並無王姓志工所指控的內容，她也並未出席造勢晚會，且人還在王齡嬌競選總部。

針對涉嫌誣告，偵訊時，該名志工坦承，指控內容都是自己編造，一開始只是開玩笑，要爭取王齡嬌認同，卻被誇大解釋；王齡嬌堅決否認教唆，幫助誣告，還辯稱是該名志工聲稱有去造勢晚會也有收到500元，但不記得當晚人在她的競總。

檢調從錄製指控錄音檔內容發現，由王齡嬌先詢問「有拿到什麼好康的，有500元喔」並由王姓志工被動配合回應，透過將答案放入問句，後由對方順著回答，製作調查筆錄時，也全程陪同在旁，藉此誘導並幫助她建構、完善誣告情節。

此外，王女為王齡嬌競選總部的志工，幾乎每天都去總部，經常幫忙助選掃街拜票，顯見兩人長期密切接觸，因此檢方認為兩人辯詞不足採信，將兩人依法送辦。