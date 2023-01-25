宜蘭男為逼前妻復合 狂call手機240多通還到住處盯梢、法院裁定羈押

李永然律師

2022年7月7日聯合報B版刊載一則「跟騷法滿月，羈押六『恐怖情人』」，報導中提到《跟蹤騷擾防制法》自2022年6月1日起施行，至6月30止，警政署統計全國一個月間共受理三百九十四件，其中以「通訊騷擾」最多，又其中有六件行為人遭到檢察官向法院聲請羈押，獲准羈押。這些被羈押的「恐怖情人」，多為合併盯梢尾隨或監視觀察等近身的跟騷行為（註1）。

世人生存在世間，相生不斷，形成「眾生相續」，主要以「欲貪」為本，世人也常受「憎」、「愛」二苦，就以因跟蹤騷擾行為而被法院裁定准予「羈押」，導致失去自由的「恐怖情人」，都是因「愛」或因「憎」，而生法律爭議。例如：有宜蘭縣張姓男子為逼前妻復合，狂扣二百四十多通手機並到住處盯梢而被羈押，就是因「愛」而跟騷；另有南投縣陳姓男子赴女友住處持打火機點燃汽油瓶，就是因「憎」而跟騷（註2）。

(本文出自《透過修行避免法律糾紛手冊》，未經同意禁止轉載。) 由於《跟蹤騷擾防制法》是為保護個人身心安全、行動自由、生活私密領域及資訊隱私，免於受到「跟蹤騷擾行為」侵擾而制定。既然該法已經施行，做為現代人自應不要執著，切勿因憎、愛的「情纏」而起惑造業，違犯《跟蹤騷擾防制法》的「跟蹤騷擾行為」。

究竟何謂「跟蹤騷擾行為」？其乃指以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願，且與「性」或「性別」有關的下列行為之一，而被跟騷者心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動：

一、監視、觀察、跟蹤或知悉特定人行蹤； 二、以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近特定人的住所、居所、學校、工作場所、經常出入或活動的場所； 三、對特定人為警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑或其他相類的言語或動作； 四、以電話、傳真、電子通訊、網際網路或其他設備，對特定人進行干擾； 五、對特定人要求約會、聯絡或為其他追求行為； 六、對特定人寄送、留置、展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品； 七、向特定人告知或出示有害其名譽的訊息或物品； 八、濫用特定人資料或未經其同意，訂購貨品或服務（註3）。

「跟蹤騷擾行為」固然於一般人間會發生，且不分男、女都有可能違犯，例如：因衝浪而認識年輕女子，因參加社團聚會活動而認識俊男……等。實務上有一案例是女子涉犯跟騷行為，該案是曾有一位林姓女子愛慕年輕帥氣挺拔的男醫師，而跟騷長達「五年」。

又特定人的配偶、直系血親、同居親屬與特定人社會生活關係密切的人，一樣不能有上述跟蹤騷擾行為，一旦有跟騷行為，而使被跟騷者心生畏怖，並足以影響其日常生活或社會活動（註4），即構成違法。

註1：李奕昕撰：〈跟騷法滿月，羈押六「恐怖情人」〉乙文，載聯合報B版。

註2：同註1。

註3：參見《跟蹤騷擾防制法》第3條第1項。

註4：參見《跟蹤騷擾防制法》第3條第2項。

(本文出自《透過修行避免法律糾紛手冊》，作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人，未經同意禁止轉載。)