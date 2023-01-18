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國泰洋酒老董涉逃漏稅遭押 金錢豹等酒店受牽連遭搜索

聯合報／ 記者曾健祐陳宏睿／台中即時報導

台中商界傳出，檢調接獲情資，國泰洋酒老董劉榮棋涉嫌逃漏稅，已在日前遭檢方聲押獲准，而且檢調十分低調，連日展開二波行動，先是搜索國泰洋酒的旗下通路後，昨再搜索金錢豹、海派等知名酒店，台中地檢署證實，搜索行動在今日完成後，將對外說明。

據透露，檢調手中掌握資料，根據台灣現行稅法，一般稅率是5％，而酒店等特種營業稅率則為15至25％，國泰洋酒疑為規避稅率，與酒店業者配合，將刷卡機放置在酒店內，以國泰洋酒公司的名義刷卡，以規避高額娛樂稅，實情如何，仍待檢調後續釐清、說明。

據透露，檢調在第一波行動先搜索國泰洋酒與旗下通路，聲押劉獲准後，昨天又展開第二波行動，搜索台中市知名酒店金錢豹、海派酒店及知名餐廳，以釐清案情。

不過經詢問金錢豹酒店員工，都稱搜索行動可能是日班進行，若沒有交接，不會知道日班發生什麼事，而酒店管理階層，則未接聽記者電話。

台中商界也討論，檢調大動作在過年前對台中市知名酒商搜索，甚至聲請羈押，是否有政治目的，因為市長盧秀燕在去年選舉，高票連任，成為總統大選的熱門角逐者，加上行政院長蘇貞昌前腳才與市長盧秀燕一起參加國道四號豐原潭子段通車典禮，後腳離開就傳出檢調行動，引發政治聯想。

國泰洋酒是台灣知名酒商，根據官網資料，國泰洋酒成立於1989年，擁有各大酒廠品牌的經銷權，包括知名的酩悅軒尼詩、人頭馬君度、寰盛愛丁頓、帝亞吉歐、保樂力加、格蘭父子、三得利、海尼根等多個知名品牌，服務範圍從新竹至嘉義，號稱配合商家超過2000家，會員逾萬人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中商界傳聞，國泰洋酒劉姓董座涉嫌逃漏稅，昨傳檢調搜索台中知名金錢豹、海派等酒店。圖／報系資料照
台中商界傳聞，國泰洋酒劉姓董座涉嫌逃漏稅，昨傳檢調搜索台中知名金錢豹、海派等酒店。圖／報系資料照
台中商界傳聞，國泰洋酒劉姓董座涉嫌逃漏稅，昨傳檢調搜索台中知名金錢豹、海派等酒店。圖／報系資料照
台中商界傳聞，國泰洋酒劉姓董座涉嫌逃漏稅，昨傳檢調搜索台中知名金錢豹、海派等酒店。圖／報系資料照
台中商界傳聞，國泰洋酒劉姓董座涉嫌逃漏稅，已被檢方在日前聲押獲准。記者陳宏睿／攝影
台中商界傳聞，國泰洋酒劉姓董座涉嫌逃漏稅，已被檢方在日前聲押獲准。記者陳宏睿／攝影

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