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稱要討債 酒客強拉卡拉OK女服務生下車當街性侵

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

45歲藍姓男子前年4月凌晨帶著酒意，尾隨一名卡拉ok店下班女服務生，不但跟搭上計程車，還將她強拉下車，壓在路邊騎樓指侵；新北地方法院依強制性交罪處3年10月徒刑。

檢方調查，藍男前年4月凌晨從卡拉ok內帶著酒意走出，尾隨剛下班的女服務生，並在大街上熊抱女服務生，還將她強壓在柱子上並對她上下其手；女服務生奮力掙脫後，攔下計程車欲逃離，藍男卻跟著她搭上計程車，還在司機行駛一小段路後要求司機停車，並強拉女服務生下車，將她壓在騎樓地上指侵。

庭審時藍男坦承犯行，卻稱他是為了討債、與女服務生起衝突，在酒精催化下才會起意性侵，未造成女服務生嚴重傷害，盼能獲得減刑；合議庭認為，藍男為逞性慾無視女服務生掙扎，造成女服務生身心難以磨滅的恐懼、傷害，藍男雖坦承犯行，但未與女服務生達成和解，依強制性交罪處3年10月徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藍姓男子不顧女服務生反抗，將她強拉下車當街性侵，被新北地院依強制性交罪處3年10月徒刑。示意圖／Ingimage
藍姓男子不顧女服務生反抗，將她強拉下車當街性侵，被新北地院依強制性交罪處3年10月徒刑。示意圖／Ingimage

計程車 新北 酒精

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