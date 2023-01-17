快訊

農民仿製10萬張「梵谷畫」養活全家 他見真跡卻沉默了

2024總統民調勝賴清德、柯文哲 侯友宜回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

球星周士淵遭爆拍「多P無碼A片」 前妻求償100萬法院判他免賠

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

周士淵。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
周士淵。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

籃球球星周士淵被前妻指控與直播主拍色情影片、一同進出旅館，嚴重侵害配偶權，前妻提告請求賠償100萬元，台北地方法院認為前妻舉證不足，判周士淵勝訴免賠，可上訴。

周士淵出身高雄籃球名校，1999年參加HBL高中籃球男子甲組聯賽，一舉拿下新人王、大會MVP等榮銜，嶄露頭角。他之後效力裕隆納智捷籃球隊，成績也不俗，不僅是聯盟首位達成生涯第500抄截的球星，2018年達成生涯第377場出賽，更是當時SBL出賽數最多的球員。

周士淵與前妻2019年2月18日結婚，但一年多後離婚；前妻提告主張，周士淵婚內和SWAG直播主拍色情影片，還一同進出旅館，嚴重侵害她的配偶權，提告周士淵要求賠償100萬元。

周士淵反駁，前妻指控他「周士淵在婚姻存續關係中外遇、約砲、上酒店找小姐」、「和台中直播主在頻道上拍攝多P無碼A片」等，他另案提告並經屏東地方法院判前妻應賠償20萬元確定。

周士淵指出，屏東地院實質調查前妻提出的證據後，在判決理由中提到「難認前妻言論為真實」，而前妻在本案沒有提出新證據，請求法院駁回訴訟。

台北地院指出，前妻提出的對話截圖、文字及語音訊息、影片截圖照片，無從推翻另案確定判決，且前妻以對話紀錄主張周士淵刻意隱瞞行蹤，也無從認定周士淵有和直播主拍色情影片，或一同進出旅館，認為前妻主張沒有依據，判周士淵勝訴免賠。

直播主 屏東 婚姻

延伸閱讀

寒假網路交友小心色情暴力陷阱 婦幼警提醒「3不1要」

王祖賢絕美打籃球嫩照出爐 網讚「真人版赤木晴子」

影／養生館內「攝護腺保養」 男客見警盤查全招了

籃球教練和人妻互傳裸照 丈夫發現「鹹濕訊息內容」氣炸了

相關新聞

球星周士淵遭爆拍「多P無碼A片」 前妻求償100萬法院判他免賠

籃球球星周士淵被前妻指控與直播主拍色情影片、一同進出旅館，嚴重侵害配偶權，前妻提告請求賠償100萬元，台北地方法院認為前...

影／南投行刑式槍殺釀4死 他幫買槍藏匿判決出爐

南投草屯康建生技去年發生行刑式槍殺4死1重傷命案，凶手李鴻淵因舊怨殘忍殺人，透過友人賴裕隆購買槍枝，並由賴男協助犯後藏匿...

雄檢追越南茶偽裝「阿里山茶」 1800斤已流入市面

高雄專做茶葉加工、包裝、販售的知名茶行，被查出以「越南茶」混充成台灣土產的「臺灣冬阿里山青茶」等多款茶葉，高雄地檢署日前...

22年前阻街女命案 行凶嫖客牢記講價過程卻忘怎麼行兇

桃園一名邱姓男子22年前性交易後持刀殺死潘姓阻街小姐，去年底經檢警DNA比對才落網起訴；桃園地院今天開準備庭，他強調自己...

國民黨竹縣議員張益生坦承收錢 高院認無羈押必要駁檢抗告

國民黨籍新竹縣議員張益生被爆去年曾收受露營業者賄賂，向縣府爭取施作道路邊坡工程，新竹地檢署認為張涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大...

健保洩密疑雲 當事人聲明：未洩漏健保資料未涉不法

鏡週刊今報導健保署前任主任秘書葉逢明涉及長期盜賣健保個資至中國，涉及府院高層及情治系統人員，嚴重影響國安。葉逢明今發出聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。