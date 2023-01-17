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健保洩密疑雲 當事人聲明：未洩漏健保資料未涉不法

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導

鏡週刊今報導健保署前任主任秘書葉逢明涉及長期盜賣健保個資至中國，涉及府院高層及情治系統人員，嚴重影響國安。葉逢明今發出聲明並接受媒體聯訪表示，他已經到地檢署和調查局詳細說明，也被請回了，整個事情都在調查中，「我的聲明稿已經寫得很清楚，相信檢調一定會查明真相，我只能這樣說。」

葉逢明表示，自己42年公務人員資歷，從來沒有做過犯法的事情，媒體近日的報導內容與事實不相符，但他相信司法機關有一定的處理程序，也是澄清事實的第一線和最後一道防線。不符事實、負面的新聞，他必須嚴正澄清，畢竟人一輩子這麼多親朋好友，認識的人也會擔心，希望親友不要操心，一切交給司法處理。

葉逢明媒體聲明稿全文如下：

今日鏡週刊報導有關健保洩密案等內容，與客觀事實有諸多不符，本人並未洩漏健保資料、並無涉及不法情事。

本案已進入司法偵查程序，本人尊重司法機關的調查，期許檢察官與調查局查明真相，回復個人名譽。

聲明人葉逢明

112年1月17日

衛福部中央健康保險署前主任秘書葉逢明（左）涉嫌於2009至2022年間，利用職務上查詢健保資訊系統權限，外洩健保被保險人資料等個資，時間長達13年，昨晚遭檢調搜索約談後，移送台北地檢署。記者陳正興／攝影
衛福部中央健康保險署前主任秘書葉逢明（左）涉嫌於2009至2022年間，利用職務上查詢健保資訊系統權限，外洩健保被保險人資料等個資，時間長達13年，昨晚遭檢調搜索約談後，移送台北地檢署。記者陳正興／攝影

健保 司法 國安

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