雄檢追越南茶偽裝「阿里山茶」 1800斤已流入市面
高雄專做茶葉加工、包裝、販售的知名茶行，被查出以「越南茶」混充成台灣土產的「臺灣冬阿里山青茶」等多款茶葉，高雄地檢署日前指揮高雄市調處到茶行廠房搜索，當場查扣混裝茶葉、原料共850斤，另估計有1800斤「境外茶」流入市面，全案朝虛偽標示、詐欺取財等罪偵辦中。
據了解，該間茶行成立1996年，根據公司網站，主要以茶葉加工為主，標榜不在茶葉中添加任何香精或珠仔茶，其中商用茶葉、茶包與蔗糖、梅子綠專用蜜梅，供應國內業者營業使用。
檢調查出，該間茶行陳姓負責人為降低成本，前年8月起持續從上游供應商購入「越南茶」，再依據特定配方調配為「台灣冬阿里山青茶***」等多款茶葉，且外包裝還標註產地為「台灣」，將低價的境外茶包裝成高價高山茶對外販售。
高雄地檢署接獲情資，由民生專組主任檢察官莊玲如、檢察官詹美鈴指揮高雄市調處等單位，日前與衛福部食藥署、高雄市衛生局等單位，至鳳山區茶行及廠房搜索，當場查扣混裝茶葉成品280斤、原料570斤，合計查扣茶葉共850斤。
檢調發現，陳男等人從前年開始混充境外茶後，已透過蝦皮賣場、官網商店等通路銷售，至少逾1800斤低價境外茶偽裝成台灣茶流入市面，以每斤售價700至800元計算，獲利逾140萬元。
陳男到案後，當場坦承混充境外茶販售，檢方訊後請回候傳，全案除將持續清查混充茶銷售流向，也將追查上游供貨來源，朝虛偽標示、詐欺取財等罪偵辦中。
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