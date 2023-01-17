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男大生親女同學臉頰被告 檢方認定非性騷擾

中央社／ 嘉義市17日電

嘉義某大學張姓男大生去年9月受邀到一名女大生租屋處喝酒聊天過夜，男大生因親吻女生臉頰被提告性騷擾，檢方認為還有其他女生在場，且非乘人不及抗拒，以不起訴處分。

嘉義地檢署今天發布的不起訴處分書指出，張姓男大生與女大生為朋友關係，張男受到女大生邀請，去年9月3日晚間前往女大生租屋處，與其他3名女大生一起喝酒聊天過夜，隔天凌晨時躺在雙人床上的張男牽著女大生的手，並依續親吻女大生的臉頰及額頭，遭女大生向警方提告違反性騷擾防治法。

張男坦承有親吻女大生，但否認有違反性騷擾犯行，他供稱，女大生邀請至其租屋處喝酒聊天，當時還有其他3名女生，後來並躺在床上看恐怖影片，凌晨時，大家都累了，則躺在兩張雙人床上休息。

張男表示，與躺在旁邊的女大生牽手、互摳手心，因感覺女大生沒有抗拒，也覺得氣氛浪漫，則轉頭親吻女大生的臉頰及額頭，若女大生不願意，當下可向其他女生反應。不過，這名女大生覺得受到侵犯，對張男提出違反性騷擾告訴，警方並依法函送法辦。

檢方認為，張男親吻女大生臉頰及額頭不是同時發生，是在兩人牽手後進行，與性騷擾構成要件乘人不及抗拒而親吻的行為不合；且張男與女大生隔天上午的相處很正常，加上女大生還答應張男使用租屋處浴室洗澡，因此，難以認定張男有涉及性騷擾行為。

檢方也提到，張男與女大生就讀同一所學校，校方開啟性別平等案件調查程序，調查結果報告，認為張男的行為不成立性騷擾。檢方指出，張男對女大生的行為，並無其他積極證據認定張男有涉及性騷擾，因此以不起訴處分。

性騷擾 女生

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