自辦重劃爭議 台中黎明自辦重劃案今聲請釋憲

台中市單元二黎明自辦市地重劃案，一審認定富有土地開發公司主導重劃會虛增工程款詐取抵費地，依背信等罪判刑，全案上訴台中高分院。富有公司等今委任律師，以該案依平均地權條例及土地登記規則等有牴觸憲法疑慮、影響裁判結果，請求停止二審，提起憲法訴訟，聲請釋憲。

台中市地政局說明，台中市單元二黎明自辦市地重劃區，經市府在2008年1月29日核定重劃計畫書，總面積約86公頃，土地所有權人數約2549人，在於2011年完成土地分配公告，並於2013年辦理土地點交。

委任律師沈元楷說，自辦市地重劃就「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」，未明確規定的事項，一律無限制、無差別準用公辦的「市地重劃實施辦法」，雖形式有據，實質卻違憲。法界人士比方，就如沒特別為弟弟買的衣服，都要弟弟穿姊姊的衣服，二者制度本質不同，卻又無限制、無差別準用，造成法理衝突，以及法律施用扭曲。

他指出，公辦市地重劃是政府出資興辦，起爭議由行政處分裁決、行政法院審判；自辦市地重劃是由地主或民間集資、出資，經由會員大會決議及各地主依契約協商，是在私法自治架構下完成契約，應由民間自行協商、民事法院審理。

他說明，該案一審判決以公辦市地重劃的標準適用在自辦市地重劃，完全忽視自辦市地重劃核心內容，在獎勵自辦重劃辦法第2條規定「自辦重劃辦法未規定者，准用公辦之市地重劃辦法」，實是陷人民與司法機關於違憲誤區。