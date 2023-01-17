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台南工務局約用人員收賄3萬吐還 一審改判7年2月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市工務局前吳姓女約用人員7年前辦理安南區懷恩、如意公園等整修工程採購案，方姓業者為順利取得工程款，交付3萬元給吳女，她還要求業者購買相機及專業鏡頭供自己使用，一審被判3年10月，經二審發回，吳上訴最高法院駁回，一審認她犯不違背職務收受賄賂罪改判7年2月。

工務局指出，案經政風室發現後，人事室已依市府及所屬機關學校約聘雇人員考核要點等相關規定，2021年2月間已辭退吳女。

檢方調查，工務局2015年12月間， 辦理「安南區懷恩、如意公園等整修工程採購的公開招標，吳女擔任採購承辦人，該標案由某營造公司得標。方姓負責人為順利取得工程款，同年12月間白 天上班時間，與吳女相約見面，當場交付現金3萬元給吳女，她並未拒絕，還收受該筆3萬元賄款

吳女收受該筆3萬元賄款後，同年12月間在工務局辦公室內，對方佯稱因工程所需，要求對方購買廠牌Canon、型號M3相機及專業鏡頭供自己使用。吳女取得該相機及鏡頭，並未使用在公務，而供己施用。

吳女辯稱該3萬元是借款；她也說，不是強迫方給她相機及鏡頭，只是拜託方買，會還他錢的。

然而，方表示，他是因為標該工程才認識吳女。因業界有聽說她會跟廠商拿些錢，也為了他標到的工程是否能比較順利進行，他跟吳女說3萬元來補貼她一下，她沒有回應，就收下來。

一審判吳女3年10月徒刑，褫奪公權3年，方處拘役40日，二審認原審就起訴書犯罪事實認定見解不同，就吳女部分發回更審，吳女不服上訴最高法院遭駁回。

然而，吳女收受賄賂，其中3萬元以及相機、鏡頭價金7萬元部分，既已交還方，而相機及鏡頭價金為8萬2900元，吳女僅返還其中7萬元，尚有1萬2900元的犯罪所得，宣告沒收。

合議庭認為，吳女先後收受3萬元賄賂、及先交求，再收受相機及鏡頭，其時間、地點雖有不同，吳女雖先後2次收受賄賂，但該等賄賂均基於吳女同一職務上行為所分次交付、收受者，僅侵害同一國家法益，應屬同一交付、收受賄賂及不正利益的數個舉動，應均論以接續犯之包括一罪。法官認她犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，處7年2月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

台南地院認為，吳女雖先後2次收受賄賂，但該等賄賂均基於吳女同一職務上行為所分次交付、收受者，僅侵害同一國家法益，應以接續犯之包括一罪論處。圖／本報資料照
台南地院認為，吳女雖先後2次收受賄賂，但該等賄賂均基於吳女同一職務上行為所分次交付、收受者，僅侵害同一國家法益，應以接續犯之包括一罪論處。圖／本報資料照

賄款 台南 貪汙

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