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「騙扁黃琪」周旋多名男子間 盜刷3男信用卡判1年4月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

佯裝塔羅牌大師詐騙前總統陳水扁而聲名大噪的黃琪，十多年來前科累累，2017年間他周旋於任姓、葉姓、周姓3名男子間，卻乘機盜刷他們的信用卡，新北地方法院以他犯28項罪刑，依行使偽造準私文書、非法蒐集利用個人資料罪判他1年4月徒刑，得易科罰金。黃上訴，台灣高等法院今駁回。

高中肄業的黃琪（本名黃照岡）官司纏身，目前從事「媒體平台經營」。2017年1月，黃琪與在交友軟體認識的任姓男子交往，取得對方證件後假冒任，盜刷他2萬8千元信用卡款。同年4月，黃琪又假冒葉姓前男友，盜用葉的信用卡綁定當時剛引進台灣的「Apple Pay」，盜刷4萬7千餘元，是「Apple Pay」首例盜刷案。

翌月21日，黃琪和鍾姓友人一同入住澎湖福朋喜來登飯店，卻偽造他2016年7月結交的周姓前男友署名、使用信用卡資料，飯店人員以為是周本人使用美國運通卡支付3240元訂金。

新北地院審理時，黃琪稱3個人都知道他在使用信用卡，不過新北院發現黃琪是利用男友證件或假冒男友身份，以打電話到銀行更改手機等方式取得對方信用卡使用，不採信他的說詞，依非法蒐集利用個人資料罪、27項行使偽造準私文書罪處1年4月得易科罰金之刑。

黃琪上訴，否認犯罪，但檢察官認為他上訴無理。黃琪如何取得任姓男子名下的SIM卡、支付線上刷卡有無經過3名男子同意，都是本案調查重點，黃琪希望高院能函詢PChome，調查任姓男子是否有授權第一筆消費的事實，並表示任授權他使用銀行金融提款卡、信用卡的範圍不僅僅是投資理財而已。

高院審理認為，黃琪雖提出任姓男子的授權書、葉的信用卡相片與對話紀錄，但授權書並沒有記載授權他使用信用卡來當私人消費使用，證據也不足以證明葉同意黃琪使用他的信用卡，辯詞不足採。

高院認定黃琪冒名申辦門號、盜刷信用卡的行為不尊重他人財產權，破壞信用卡利用便捷性及金融秩序，至今仍否認犯罪也未賠償，一審判刑妥適，因此駁回他上訴。

佯裝塔羅牌大師詐騙前總統陳水扁而聲名大噪的黃琪（左，2008年資料照），十多年來前科累累，2017年間他周旋於任姓、葉姓、周姓3名男子間，卻乘機盜刷他們的信用卡，二審仍判他1年4月徒刑，得易科罰金。資料照片。記者王宏舜／攝影
佯裝塔羅牌大師詐騙前總統陳水扁而聲名大噪的黃琪（左，2008年資料照），十多年來前科累累，2017年間他周旋於任姓、葉姓、周姓3名男子間，卻乘機盜刷他們的信用卡，二審仍判他1年4月徒刑，得易科罰金。資料照片。記者王宏舜／攝影

黃琪 盜刷 信用卡 陳水扁 詐騙

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