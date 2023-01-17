憲法訴訟法「溯及失效」未設效力規定 司法院想補漏洞

憲法訴訟法去年1月4日施行，有學者質疑憲訴法參考奧地利立法例而非德國，是「退步的立法」，因為奧地利的違憲審查大部分都是向將來失去效力。憲法法庭書記廳廳長許辰舟今表示，憲訴法顧及法秩序與法的安定性，況且德國溯及失效也設有例外，他認為奧地利的法制已實施百年，比德國還久，不能說參考奧國就說是「退步」。

許辰舟今在司法院例行記者會上表示，憲法訴訟法第53條就憲法法庭宣告法規範違憲溯及失效者，未設效力規定，刑事確定裁判所適用的法規範經憲法法庭宣告違憲並立即失效時，就有溯及失效的效果，使適用該違憲法規範作成的刑事確定裁判都可以循非常上訴途徑救濟，衝擊法安定性。

此外憲法法庭判決宣告裁判所適用的法規範違憲並立即失效者，適用該違憲法規範作成的裁判尚未執行或執行未完畢者，則沒考量不同事物領域或有不同規範需求，一律於違憲範圍內不得再予執行，許指有再檢討必要，有修法急迫性。

憲法訴訟法上路已經屆滿1年，憲法法庭書記廳統計，新制實施後，收結量雙創新高，去年憲法法庭的聲請件數總計4758件，其中新收案件4371件，平均每月新收364.3件，是舊制大法官會議時期平均每月50件的7.3倍；新收案件以法規範和裁判憲法審查案件類型4277件最多，其中人民聲請4252件，法院聲請24件、立法委員聲請1件。

許辰舟表示，憲法法庭去年審理終結案件總計3241件，裁定不受理比例97.32%，案件受理比例為1.16%。從不受理裁定件數來看，去年總計不受理裁定3154件，其中審查庭一致決不受理裁定3129件，經憲法法庭15位大法官作出的不受理裁定25件。審查庭程序審查不受理裁定占比99.21％。

相較於與舊制之大法官解釋時期的案件受理比例7.51%，受理比例下降之原因，可能是新制施行後，受理案件必須符合程序要件、具有憲法重要性、保障基本權必要性等要件，也有可能是因未委任訴訟代理人，或案件本身就沒能符合要件，或未能就憲法疑義如何有受理並判決的必要具體說理。