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兒子猝死、單親獨生孫女繼承千萬股票 阿嬤提告討回

聯合新聞網／ 永然文化出版
十八歲曾姓獨生女於單親父親猝逝後，繼承價值一三四二萬餘元的股票、五四一萬餘元存款。 示意圖／ingimage
十八歲曾姓獨生女於單親父親猝逝後，繼承價值一三四二萬餘元的股票、五四一萬餘元存款。 示意圖／ingimage

李永然律師

2022年6月11日聯合報A12版刊載「孫女繼承千萬股票，阿嬤提告討回」的報導。該報導中提到曾姓獨生女於單親父親死亡後，單獨繼承價值一千三百四十二萬餘元的股票；阿嬤主張這些股票是借用兒子（即曾姓孫女的父親）名義開「證券帳戶」，帳戶中的資金都是阿嬤存入，存摺印鑑由阿嬤保管，「股票交易」也都是阿嬤以「電話」自行決定下單。

阿嬤向台灣台北地方法院提起訴訟要求曾姓孫女返還股票，法院基於「借名契約」關係終止，而判決阿嬤勝訴（註1），曾姓孫女須返還阿嬤股票。

這種阿嬤遭遇兒子猝死，進而對單親獨生孫女提起訴訟而打官司，這在親情上是最令人難受的。筆者曾撰文「親人間的糾紛宜和解，不宜打官司」，強調：「打官司是最傷人的，在法庭上打官司，雙方當事人唇槍舌劍，『相告無好話』，必使雙方關係陷入惡性循環」，進而建議：「親人間的爭執並不是無法協調，如果能退一步想，各讓一步，『和解』的成立還是大有機會的。」（註2）。

就以上述的案例，如果能夠事先做好規劃，並秉持「親人間也明算帳」的方式預先處理，則仍可避免糾紛的發生。

(本文出自《透過修行避免法律糾紛手冊》，未經同意禁止轉載。)
(本文出自《透過修行避免法律糾紛手冊》，未經同意禁止轉載。)
上述案例涉及「借名契約」，「借名契約」是指當事人雙方約定，一方將自己的財產借用對方的名義，而借名人仍自己管理、使用、處分財產，其性質與《民法》中的「委任契約」類似，類推適用《民法》委任的相關規定（最高法院98年度台上字第76號判決、最高法院99年度台上字第1662號判決）。

目前「借名契約」雖然屬於「不要式契約」，可依「口頭約定」或「書面約定」而成立，但筆者建議以運用「書面」約定為宜，且應注意以下三點：

一、出名人或借名人的任一方得隨時終止「借名契約」；

二、借名契約關係，因「出名人」或「借名人」的任一方死亡而當然終止消滅；

三、借名契約關係終止或消滅後，「借名人」可以向「出名人」或其繼承人請求將「財產」返還，此為一「債權請求權」，行使時須注意有「十五年消滅時效」的適用（《民法》第125條）（註3）。

基於此一道理，阿嬤如與其曾姓孫女的父親間存在「股票的借名契約」，則曾姓孫女的父親死亡時，其父親（出名人）與阿嬤（借名人）間的「借名契約」即當然終止而消滅；曾姓孫女雖然是其亡父的唯一繼承人（《民法》第1138條），但因上述的借名契約，令繼承人曾姓孫女須承受被繼承人生前所負的債務。

所以，阿嬤向台灣台北地方法院即在「證券營業員」出庭作證，證實備證券帳戶中的股票都是阿嬤以電話下單，沒有其他人打過電話，認定證券帳戶確實是借名登記。

註1：林孟潔撰：〈孫女繼承千萬股票，阿嬤提告討回〉乙文，載民國111年6月11日聯合報A12版。

註2：李永然律師著：談工作，生活與修行，頁112~113，民國108年5月初版一刷，永然文化公司出版。

註3：李永然律師著：繼承權益法律指標，頁93，民國109年3月三版，永然文化公司出版。

(本文出自《透過修行避免法律糾紛手冊》，作者為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人，未經同意禁止轉載。)

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