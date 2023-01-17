個資案健保署周四說明調查結果 衛福部：找弱點、揪疏失、嚴懲不法

鏡週刊今報導健保署前任主任秘書葉逢明涉及長期盜賣健保個資至中國，涉及府院高層及11情治系統人員，嚴重影響國安。健保署政風室主任蔡秀卿今表示，奉衛福部部長薛瑞元指示，健保署已成立專案小組，全面檢視相關內控紀錄，但由於媒體揭露時間範圍長，資料量大，正全力加速內部調查之進程，希望盡快向部長報告調查結果並對外向社會大眾說明。至於時間點，蔡秀卿說「不可能拖到年後」，那是否就是本周四？「我們全力希望能在這個時間完成。」

負責督導健保署業務的衛生福利部次長石崇良表示，一切都已進入司法程序，將全力支持檢調，希望務必嚴懲不法之徒，目前已啟動內部調查，要找到管理尚需強化之處，也要檢視相關人員是否有疏失。健保署對資訊系統有內控和外部稽核，除了內部調查，也會找外部專家或第三方幫忙。

健保署現行如何內控資安？石崇良表示，健保署不連接外網，無法從外部入侵；每台電腦都有獨立權限，不是任何一台電腦都可以登入；人員權限有別，不是每個人都能查，每個月都以報表呈現資訊系統的進出紀錄。電腦都不准插隨身碟，只有幾台特定工作需要的電腦，可用特殊的隨身碟存取資料，而且隨身碟都要經過申請許可，才能存取，也無法用一般隨身碟存取。

涉案人員疑似長達13年竊取個資，都沒有報抓到。健保署是否有定期檢視資安弱點？頻率如何？石崇良表示，健保署會做「資安弱點」的掃描，但這是針對資安系統架構，這次問題出在人的行為，「不過我們還是會從中記取教訓。」