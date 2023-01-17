憲法訴訟新制一週年 司法院：收結案量創新高

司法院今天表示，憲法訴訟法自111年1月4日施行迄今已屆滿1年，收結案量雙創新高，言詞辯論案件數大幅提升，並透過指標案件釐清憲法爭議，保障基本權。

司法院今天上午舉行例行記者會，由新聞及法治宣導處處長兼發言人張永宏主持，報告司法院業務概況；憲法法庭書記廳廳長許辰舟則進行「憲法訴訟新制施行一週年業務概況」專題報告。

許辰舟表示，111年憲法法庭聲請件數總計4758件，其中新收案件4371件，平均每月新收364.3件，是舊制大法官會議時期（以106年至110年近5年為基準）平均每月50件的7.3倍。111年總計終結3241件，未結1517件，包括收案、結案量均創新高。

許辰舟指出，相較於民國82年至110年舊制大法官會議時期，約28年間開庭言詞辯論23次，111年已進行11次言詞辯論，111年作成的20件判決中，有8件判決進行言詞辯論，件數大幅提升。

許辰舟並提到，憲法法庭111年作成20件判決，其中有13件為人民聲請，5件由法院聲請，立法委員及機關聲請各1件；20件判決主文各項表決同意票數，大抵獲大法官現有總額2/3以上大法官支持；判決結論上，合憲、違憲判決數相近。

許辰舟說，憲法法庭做出的判決包括多件指標案件，藉此保障基本權，例如就有關原住民（族）身分認同權方面，分別作成111年憲判字第4號、第17號判決。

此外，有關個資保護，則針對全民健保資料庫作成111年憲判字第13號判決；有關未成年人人格權與人性尊嚴、正當法律程序，則作成111年憲判字第8號判決，同時這也是採裁判憲法審查制度以來的第一件裁判憲法審查判決。

許辰舟也提到，為使違憲失效法規範效力明確化、強化保障程序參與，已擬具憲法訴訟法部分條文修正草案，於去年8月19日函請立法院審議中；司法院感謝各界對憲法訴訟新制運作的建言，並將納入修正參考，持續優化制度運作並強化保障憲法訴訟的程序參與。