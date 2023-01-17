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國內首例特斯拉突大降價 7車主認欺瞞求償遭駁 3人上訴又敗

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

美國特斯拉近期宣布大降價，一口氣大降1萬3000美元（約新台幣39萬元），引發美國車主的不滿，而台灣黃姓等7名車主於2018年7月至2019年1月間陸續購買特斯拉電動車，台灣特斯拉公司卻在2019年3月大幅降低售價，7人認為遭欺瞞，提損害賠償訴訟，共要求返還1091萬元，但一審敗訴。台灣高等法院今駁回闕姓車主等3人上訴。

台灣4年前的大降價，以Model S P100D車款降幅最大，原本售價638.86萬的車子，一口氣降為306萬元，降幅達52.1%。

黃姓等7名車主表示，台灣特斯拉公司無預警降價，害他們蒙受重大損失，車商在降價前應經財務成本精算、檢討、決策及公告，一般需數個月至半年，但車商卻沒在簽約時揭露這個訊息，明顯違反消費者保護法第4、5條有關「消費資訊」的規定，因此請求損害額2倍計算的懲罰性賠償金。

7名車主認為台灣特斯拉公司違反誠信原則，車商決定大幅降價並非他們簽約時所能預料，且因降價幅度太大，超過一般市場合理預期，備位聲明為減少價金並返還。

台灣特斯拉公司抗辯消保法第4、5條「應重視消費者之健康與安全」、「應致力充實消費資訊」的規定，屬宣示性的行政指導，並不是民法所定的「保護他人之法律」，且消保法也沒要求企業經營者應向消費者揭露最低售價、任何研議中或未確認的優惠方案措施或價格變動等資訊，而求償者購買的Model X、Model S車款，Model X 75D、Model S 75D已於2019年1月15日停產，自然不在同年3月1日降價車款之列。

台灣特斯拉公司指7人買車時，價格和產品資訊都明確寫在官網上，它們並未讓7人和其他消費者有不同的交易模式或價格，也沒有隱瞞當時的有效售價與優惠。

士林地院認為，從美商特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）2019年3月1日的內部郵件來看，他指出「2019年2月提到特斯拉系列車輛對大多數的人都太貴，公司決定將全世界的銷售改為僅在線上銷售，並將關閉實體店面，減低銷售及行銷經費，以實現今日宣告的價錢變動」，可見2月仍在研商調價。3月1日不僅台灣的車輛調整售價，英國、澳洲、美國、中華人民共和國也都降價。

因公平交易委員會曾立案調查，未發現有違反公平交易法情事，士院也持相同認定，判台灣特斯拉免賠。

一審判決後，羅姓、葉姓、闕姓車主不服而提上訴，各自求償200萬、92萬、244萬元，另外4名車主未上訴。

高院認為難以認定台灣特斯拉調降車輛售價有積極欺瞞、消極隱匿重要交易資訊，並無不公平交易行為，3人上訴無理由，無法請求減少價金、返還不當得利。本件得上訴。

黃姓等7名車主於2018年7月至2019年1月間陸續購買特斯拉電動車，台灣特斯拉公司卻在2019年3月大幅降低售價，7人認為遭欺瞞，提損害賠償訴訟，但接連敗訴。圖／聯合報系資料照
黃姓等7名車主於2018年7月至2019年1月間陸續購買特斯拉電動車，台灣特斯拉公司卻在2019年3月大幅降低售價，7人認為遭欺瞞，提損害賠償訴訟，但接連敗訴。圖／聯合報系資料照

特斯拉 車主

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