前主秘涉盜賣國安個資 李伯璋：查無下載紀錄但不排除有「高手」

鏡週刊今報導健保署前任主任秘書葉逢明涉及長期盜賣健保個資至中國，涉及府院高層及11情治系統人員，嚴重影響國安。對此，健保署署長李伯璋今上午接受媒體聯訪時表示，目前經內部清查僅只有看到查詢紀錄，沒有下載紀錄，但也不能排除相關紀錄可能已被「高手」抹去，看到週刊寫得頭頭是道，同仁都難以置信，但既然有出國也有紀錄，現在就要靠檢調釐清。

李伯璋表示，資料有沒有查詢、被下載，看紀錄就知道，每個步驟都會留下紀錄，目前資訊人員清查後是告訴我們，資料都沒有被下載，「是不是有駭客高手就不知道了。」紀錄是否有可能已被駭客抹除？李伯璋回答，當然可能，至於這是真的假的？是不是有更高手？就要由檢調單位來釐清。

李伯璋說，相關電腦都已經被檢調搬走了，這些電腦在健保署的網域內才能查詢資料，在外面不是健保署的IP就需要授權能查詢。現在健保署已奉衛福部部長薛瑞元之命，成立資安小組，目前成員包括資安長、醫管、資訊等熟悉數內作業的人員，先做內部評估，也會在邀請衛福部長官加入。