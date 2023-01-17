華航機師起飛前猝死機艙 父控「過勞」求償250萬元又輸

中華航空劉姓機師5年前預定執飛從越南胡志明市返台的班機，詎料起飛前猝死，劉父認為兒子過勞致死，要求華航賠償250萬元，台北地方法院認為劉父主張無理由，判他敗訴。台灣高等法院今駁回劉父上訴。

劉父主張，兒子2015年升任正機師，2018年3月28日上午先執行華信航空從台中飛往胡志明市的任務，稍作休息後，欲從胡志明市返回台中，起飛前在機艙內突然昏迷，急救後仍不治。

他認為，兒子猝死時才35歲，是因長期執勤疲勞航班，導致身心無法負荷，且兒子生前多次向親友表示值勤時間違反生理機能，甚至想離職，兒子是過勞而死。另外，他指公司員工訓練不足，導致案發時手忙腳亂，急救不當，要求華航賠償100萬元扶養費、150萬元精神慰撫金。

華航抗辯，案發後沒有接獲桃園市政府認定劉的死因是過勞，且劉的飛航工作時間皆符合勞基法、飛航作業管理規定，否認劉長期疲勞駕駛，並稱劉父舉證不足。

北院根據劉生前執勤紀錄，未發現華航安排劉疲勞航班，而劉也沒有反應或填寫飛行疲勞、派遣疑慮報告，且劉父訴訟後也未舉證，判華航免賠。

劉父上訴，高院民事庭認為基於飛航工作的特性，交通部訂定飛航管理規則特別規範，維護飛航組員的身心健康，確保飛行安全，因此機師的工作時間優先適用飛航管理規則第37條、第37條之2、第38條、第39條、第282條第1項等規定。而死者的飛航時間、執勤時間、休息時間的安排，都符合飛航管理規則規定。劉父主張兒子長期在不合理的執勤時間下工作，有過勞的情形，高院認為不可採信。

華航也確實有要求組員在飛行前針對本身疲勞狀況執行自我評量，死者生前未曾表達不適，而和死者一起執行飛行任務的副機師、空服員已盡速通報、急救，高院也認為沒有延宕。