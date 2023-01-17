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獨／NCC仍要求交回頻譜、資費凍漲 台灣大可能不併了

涉標案詐騙拿錢不辦事 廖國棟前助理丁復華35萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

曾在立委集體收賄案中，擔任關鍵白手套的是知顧問公司總經理郭克銘，以及時任立委廖國棟助理丁復華，去年才傳出涉嫌詐騙建商及地主的案外案，檢調又查出兩人於2015至2018年間，誆稱可透過立委遊說政府機關協助取得標案，收取數百萬元報酬後疑似拿錢不辦事。台北地檢署昨依詐欺等罪嫌兵分7路搜索並約談郭、丁等6人，訊後丁男以35萬元交保，孔姓廠商15萬元交保，郭男等其餘人則請回。

據了解，檢調日前偵辦郭、丁兩人涉嫌詐騙促轉條例地主和建商後，自是知顧問扣案資料中，另外發現這起標案詐騙的案。丁、郭兩人涉嫌在2015年與特定廠商接觸，佯稱可透過立委，遊說政府機關取得資訊類工程標案，但丁男等人2017、2018年陸續收受數百萬元後，卻未實際從事遊說工作，目前未有任何立委涉案。

昨天檢調除約談丁、郭兩人外，還包括丁妻高玉如、一名立院汪姓資深女助理、蔡姓營造公司負責人及陳姓科技公司負責人共6人，但由於事後廠商的確取得該標案，但當中丁、郭等人有無出力，或有公務員涉貪，尚待檢調進一步釐清。

去年7月，郭克銘因被檢調懷疑於2016至2019年間，涉嫌對早年遭國民黨政府強制徵收土地的民眾及建商，佯稱可協助遊說立委對促轉條例修法，使被徵收的土地能夠開發，藉此收取500萬元酬勞，因此遭檢調依詐欺罪嫌偵辦。

廖國棟辦公室前主任丁復華涉嫌標案詐騙，訊後以35萬元交保。記者張宏業／攝影
廖國棟辦公室前主任丁復華涉嫌標案詐騙，訊後以35萬元交保。記者張宏業／攝影

詐騙 詐欺

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