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前主秘涉盜賣國安個資 健保署：已啟動四大危機處理

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導

鏡週刊今報導健保署前任主任秘書葉逢明涉及長期盜賣健保個資至中國，涉及府院高層及11情治系統人員，嚴重影響國安。對此，健保署政風室上午緊急發出新聞稿，嚴正聲明，周刊報導內容消息來源及查證管道不明，目前所知非為檢調對外公開之案件資訊，全案已進入司法程序，籲請各界就本案情節勿加揣測；政風室也說明健保署已啟動四大危機處理作為。

健保署政風室指出，健保署於案發後隨即啟動危機處理，包含四大作為。第一，涉案人員職務異動，調離主管職務。第二，涉案人員查詢健保資料權限關閉。第三，依薛瑞元部長指示成立專案小組，進行內部行政調查及檢視內控機制。第四，全面盤點署內同仁查詢健保資料權限，檢視合宜性並即刻調整授權範圍。

健保署政風室表示，健保署掌有全國2300萬民眾之投保及就醫資料，有責任對於民眾資訊善盡管理職責。健保署對於現職同仁或退休人員遭檢調調查，深表痛心，將持續秉持除惡務盡的原則，全力配合檢調單位查明真相，毋枉毋縱。未來健保署同仁經調查如確有不法情事，絕不寬貸，會依法嚴懲。

健保署強調，已強化資訊安全精進管理作為，包含加強涉機敏資料之查詢授權管理、大量資料查詢之審核機制、查詢過程適度遮蔽個資等；另修正健保資料查詢規範，檢視資料查詢內容及管理流程，藉由資安管控會議來強化資安教育訓練，提升個人素養及資安觀念。

健保署前主任秘書葉逢明（左）與現任承保組科長謝玉蓮、職員李仁輝涉嫌洩漏機敏人員個資，檢方複訊後謝女10萬台幣交保，葉、李兩人則請回。(記者陳正興／攝影)
健保署前主任秘書葉逢明（左）與現任承保組科長謝玉蓮、職員李仁輝涉嫌洩漏機敏人員個資，檢方複訊後謝女10萬台幣交保，葉、李兩人則請回。(記者陳正興／攝影)

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