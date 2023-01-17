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孩子學測數A答案卷沒簽名遭扣一級分 爸媽帶他打官司結果出爐！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陳姓高中畢業生去年參加大學學測考數學A科目時，忘記在答題卷簽名，成績被扣一級分，僅拿到九級分，他和父母不服提行政訴訟，請求撤銷成績並應讓他拿10級分，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

陳主張，過往各類考試都要求考生不能再答題卷作任何註記，大考中心卻規定考生在答題卷簽名，且簡章沒有清楚標示新規定，更未在受理報名前20天公告，違反正當法律程序。

陳指出，許多大學申請入學第一階段要求數學A成績頂標，而新規定扣減一級分，影響考生2次入學成績；簽名新制沒有防弊、防止代考的效果，也不公平，且有多達5766件未簽名的違規案件，可見簽名新制有重大瑕疵，請求法院撤銷原有成績，並應讓他數學A科目拿10級分。

大考中心基金會指出，簽名新制目的在減少監試人員對考生的影響，也沒有增加考生額外負擔，沒有違反平等、比例原則；至於大學採取何種成績標準，也非大考中心能置喙的。

另外，大考中心已在考試前廣泛宣傳、說明，也有張貼海報、監試人員宣讀等方式，讓考生知悉新制，且未簽名違規為5766卷次，僅占總卷次0.84%，比例低。

北高行認為，簽名新制是為了維護大學入學考試的正確、公平性，簡章的記載方式也已達到足夠提醒考生的程度，縱使新規定沒有來得及在受理報名前20天公告，略有輕微瑕疵，但不影響大考中心已經明確敘明涉及考生權益事項的合法性。

北高行指出，大學學測考生本應在每節考試親自簽名，新舊制差別在於在考生名冊或答題卷上簽名，沒有增加考生額外負擔，且大考中心也製作多支影片宣傳，並不斷以新聞稿、LINE推播等方式，提醒考生注意。

另外，陳在大學學測除了數學A科目沒有簽名之外，其他的國文、英文、數學B、自然題卷都有簽名，可見陳清楚知道簽名新制，認為陳的請求沒有理由，判陳敗訴。

大學學測示意圖，圖中人物與本案無關。圖／聯合報系資料照片
大學學測示意圖，圖中人物與本案無關。圖／聯合報系資料照片

學測 數學科 數A

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