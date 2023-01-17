桃園警官偷查前妻個資長達2年 賠50萬、捐30萬還降2級

桃園市警局防治科警務正楊文宗為了探查前妻婚姻狀況，從2018年4月起至2020年4月止，登入警政署警政知識聯網中的「勤區查察處理系統」、「刑案資訊系統」，查詢她57筆戶籍資料，前妻覺得不對勁，控他偽造文書印文罪。桃園市政府認為楊違反公務員懲戒法，將他移送懲戒法院，懲戒法院判降2級改敘。

刑事部分，桃園地方法院依公務員登載不實準公文書罪，處楊1年徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，參加2場法治教育，並支付公庫30萬元。

楊文宗表示，因為和前妻感情不好而分居，他急著想知道前妻和小孩住在哪裡，「一時思慮不周」，誤用電腦資料，也使得任職單位受大眾指責，他深感懊悔。楊說，本案調查期間他都坦承不諱，幸好法官給他緩刑自新的機會，他以後會依法行政。

楊說，他因此而付出慘重代價，除了前妻索賠50萬外，婚姻也以離婚收場，刑事部分也得捐款公庫30萬元，還遭任職機關連續評定「丙等」，桃園市警局把他列為教育輔導人員，目前持續接受「關老師」輔導。他說，經此教訓，只想專心工作，希望還有收入能撫養年邁的雙親和子女，請求懲戒法院從輕發落。